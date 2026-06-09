Budín de pan sin horno: la receta fácil y exquisita para aprovechar el pan duro

El budín de pan es una de esas recetas clásicas que han pasado de generación en generación. Fácil de preparar y con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina, permite convertir el pan duro en un dulce casero, suave y lleno de sabor
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta receta permite transformar el pan duro en un budín casero, cremoso y lleno de sabor. Además, se cocina sobre la hornalla, por lo que no hace falta encender el horno para lograr un resultado perfecto.
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta receta permite transformar el pan duro en un budín casero, cremoso y lleno de sabor.
El budín de pan es una de esas recetas clásicas que han pasado de generación en generación. Fácil de preparar y con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina, permite convertir el pan duro en un dulce casero, suave y lleno de sabor
En esta versión, además, no hace falta encender el horno: toda la cocción se realiza sobre la hornalla, mediante baño María, logrando una consistencia firme por fuera y suave en el interior.
Perfecto para disfrutar solo o acompañado con dulce de leche, crema o ambas opciones, este clásico conserva todo su encanto con un método práctico y accesible que da excelentes resultados.
Para el caramelo:
A continuación, el paso a paso de la receta de budín de pan del canal de YouTube Alejo Cocina.
Elaboración del caramelo: colocar una parte del azúcar en el molde y cocinar a fuego moderado. Revolver con una cuchara de madera e incorporar el resto a medida que se vaya derritiendo. Cuando alcance un color rubio medio, retirar del fuego para evitar que se queme.
Preparación de la mezcla: cortar el pan en trozos pequeños. Colocarlo en una licuadora junto con la leche y la esencia de vainilla. Procesar hasta obtener una preparación homogénea.
Integración de los sabores: agregar el azúcar, la ralladura de naranja y los huevos. Licuar nuevamente durante unos segundos hasta que todos los componentes queden bien incorporados.
Cocción a baño María: verter la preparación en el molde acaramelado y cubrirlo de forma hermética con papel aluminio. Luego, colocarlo dentro de una olla más grande con agua caliente hasta cubrir aproximadamente la mitad del molde.
Tapar la olla para evitar que el agua se evapore rápidamente y cocinar a fuego mínimo durante una hora, o hasta que al insertar un cuchillo en el centro salga limpio.
Enfriado y desmolde: una vez finalizada la cocción, dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego llevar a la heladera durante al menos seis horas para que tome consistencia. Desmoldar con cuidado y servir.