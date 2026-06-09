En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Pan
Cocina
Cocina

Budín de pan sin horno: la receta fácil y exquisita para aprovechar el pan duro

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta receta permite transformar el pan duro en un budín casero, cremoso y lleno de sabor. Además, se cocina sobre la hornalla, por lo que no hace falta encender el horno para lograr un resultado perfecto.

Banner Seguinos en google DESK
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta receta permite transformar el pan duro en un budín casero, cremoso y lleno de sabor.

El budín de pan es una de esas recetas clásicas que han pasado de generación en generación. Fácil de preparar y con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina, permite convertir el pan duro en un dulce casero, suave y lleno de sabor

Leé también Budín de mandarina: cómo hacerlo con 5 ingredientes y que quede exquisito en pocos minutos
El budín de mandarina es una de esas recetas simples y rendidoras que se pueden hacer en pocos minutos.

En esta versión, además, no hace falta encender el horno: toda la cocción se realiza sobre la hornalla, mediante baño María, logrando una consistencia firme por fuera y suave en el interior.

Perfecto para disfrutar solo o acompañado con dulce de leche, crema o ambas opciones, este clásico conserva todo su encanto con un método práctico y accesible que da excelentes resultados.

Ingredientes para hacer el budín de pan

  • 200 gramos de pan duro.
  • 700 ml de leche.
  • 4 huevos.
  • 150 gramos de azúcar.
  • Ralladura de una naranja.
  • Esencia de vainilla, cantidad necesaria.

Para el caramelo:

  • 170 gramos de azúcar.

Preparación del budín de pan sin horno

Embed

A continuación, el paso a paso de la receta de budín de pan del canal de YouTube Alejo Cocina.

Elaboración del caramelo: colocar una parte del azúcar en el molde y cocinar a fuego moderado. Revolver con una cuchara de madera e incorporar el resto a medida que se vaya derritiendo. Cuando alcance un color rubio medio, retirar del fuego para evitar que se queme.

Preparación de la mezcla: cortar el pan en trozos pequeños. Colocarlo en una licuadora junto con la leche y la esencia de vainilla. Procesar hasta obtener una preparación homogénea.

Integración de los sabores: agregar el azúcar, la ralladura de naranja y los huevos. Licuar nuevamente durante unos segundos hasta que todos los componentes queden bien incorporados.

Cocción a baño María: verter la preparación en el molde acaramelado y cubrirlo de forma hermética con papel aluminio. Luego, colocarlo dentro de una olla más grande con agua caliente hasta cubrir aproximadamente la mitad del molde.

Tapar la olla para evitar que el agua se evapore rápidamente y cocinar a fuego mínimo durante una hora, o hasta que al insertar un cuchillo en el centro salga limpio.

Enfriado y desmolde: una vez finalizada la cocción, dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego llevar a la heladera durante al menos seis horas para que tome consistencia. Desmoldar con cuidado y servir.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pan Cocina Recetas
Notas relacionadas
Carlota de café: la receta fácil del postre frío que no necesita horno
Cómo hacer un pan casero redondo, crocante y esponjoso
Aguinaldo de junio 2026: cuándo se paga y cuál es la fecha límite para cobrarlo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar