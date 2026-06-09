Budín de pan sin horno: la receta fácil y exquisita para aprovechar el pan duro

170 gramos de azúcar.

Preparación del budín de pan sin horno

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A continuación, el paso a paso de la receta de budín de pan del canal de YouTube Alejo Cocina.

Elaboración del caramelo: colocar una parte del azúcar en el molde y cocinar a fuego moderado. Revolver con una cuchara de madera e incorporar el resto a medida que se vaya derritiendo. Cuando alcance un color rubio medio, retirar del fuego para evitar que se queme.

Preparación de la mezcla: cortar el pan en trozos pequeños. Colocarlo en una licuadora junto con la leche y la esencia de vainilla. Procesar hasta obtener una preparación homogénea.

Integración de los sabores: agregar el azúcar, la ralladura de naranja y los huevos. Licuar nuevamente durante unos segundos hasta que todos los componentes queden bien incorporados.

Cocción a baño María: verter la preparación en el molde acaramelado y cubrirlo de forma hermética con papel aluminio. Luego, colocarlo dentro de una olla más grande con agua caliente hasta cubrir aproximadamente la mitad del molde.

Tapar la olla para evitar que el agua se evapore rápidamente y cocinar a fuego mínimo durante una hora, o hasta que al insertar un cuchillo en el centro salga limpio.

Enfriado y desmolde: una vez finalizada la cocción, dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego llevar a la heladera durante al menos seis horas para que tome consistencia. Desmoldar con cuidado y servir.