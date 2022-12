Tomás, el alumno 10: terminó la secundaria con un promedio ejemplar, trabaja de cajero y lo eligieron mejor compañero

Y para lograr entrar a Medicina logró una trayectoria educativa intachable. En 5to año se sacó siempre 10 de nota y a lo largo de toda la secundaria sus promedio fue de 9,75.

“La nota más baja que me saqué en todo el secundario fue un 7, en Educación Física. Durante mucho tiempo no me banqué sacarme otra nota que no fuera un 10", contó en el reportaje.

La frutilla del postre, y quizás el reconocimiento más valorado por Tomás, es que fue elegido como Mejor Compañero. “Siempre traté de preocuparme por todos los chicos. Ellos sabían que podían contar conmigo. Era mutuo, porque yo también podía contar con ellos”, dijo.

Tomás tiene 5 hermanos, y su papá murió cuando él tenía dos años. “Soy un luchador y quiero ser alguien en la vida”, agregó el joven, que vive en Pilar, cerca de la localidad de Río Segundo.

Su vocación es la Medicina y piensa especializarse en Pediatría. “A los niños es a los que más hay que cuidar”, dice.