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El desesperado pedido de Soledad Silveyra a los 74 años y en medio de su delicado momento de salud

El duro presente de Soledad Silveyra a sus 74 años: su pedido en medio de los problemas de salud. Enterate.

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El desesperado pedido de Soledad Silveyra a los 74 años y en medio de su delicado momento de salud

En el Día Internacional del Actor y la Actriz, Soledad Silveyra decidió abrir su corazón y compartir un mensaje que expuso el difícil momento personal que atraviesa. A sus 74 años, la actriz continúa recuperándose después de una caída que le provocó una fractura en la sexta vértebra lumbar y que, posteriormente, se vio acompañada por una afección en la zona de la cadera que le genera dolor y limita sus movimientos.

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Semanas atrás, Silveyra había contado que padece trocanteritis, una condición que provoca dolor en la parte externa de la cadera. En medio de este proceso, la actriz utilizó sus redes sociales para hablar no solo de su recuperación, sino también de aquello que más desea para los próximos meses.

Con la sensibilidad que suele caracterizarla, recordó una curiosa situación que vivió recientemente. “El otro día me subí a un taxi. El señor me escuchó hablar y, mirándome por el espejo retrovisor, me preguntó: ¿Mónica?”, relató, en referencia a Mónica, el inolvidable personaje que interpretó en Rolando Rivas, taxista, la ficción que marcó una época de la televisión argentina.

Más de cinco décadas después de aquel personaje, la actriz volvió a reflexionar sobre el lugar que ocupa la actuación en su vida. “La actuación es un ritual: transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca. Hacer un ejercicio de humildad”, expresó.

Pero fue al hablar de su presente cuando dejó expuesto el verdadero deseo que la moviliza. Silveyra quiere recuperarse, volver a sentirse bien y regresar cuanto antes a los escenarios y al trabajo. “Hoy, en el Día Internacional del Actor y la Actriz, pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, confesó.

Su mensaje también tuvo un momento especialmente emotivo al recordar a Luis Brandoni, su querido amigo y compañero de escenario, quien murió a mediados de abril de este año. Silveyra eligió rescatar una frase que, según contó, solía repetir el actor: “Y como decía Beto: ‘El escenario cura todo’. Y yo le creo”.

La actriz acompañó sus palabras con imágenes de distintos momentos de su extensa trayectoria. En el carrusel aparecieron recuerdos junto a figuras como Sandro, Mirtha Legrand y Osvaldo Laport, además de fotografías que evocaron algunos de los personajes y trabajos más importantes de su carrera.

Al finalizar, Silveyra dejó un mensaje dirigido a sus colegas y a quienes la acompañaron durante más de seis décadas de trayectoria: “Feliz día, compañeros y compañeras. Los amo y gracias por haberme acompañado en estos 62 años, que es mucho”.

La publicación rápidamente recibió muestras de cariño de colegas y seguidores. Sin embargo, detrás de las fotos y los recuerdos quedó una confesión mucho más personal: en plena recuperación, Soledad Silveyra tiene un objetivo claro y no lo ocultó: volver a trabajar y reencontrarse con aquello que, para ella, también funciona como una forma de sanar.

En pocas palabras

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  • Soledad Silveyra: La actriz de 74 años atraviesa un delicado momento de salud tras una fractura vertebral y una afección de cadera.
  • Deseo de recuperación: Silveyra expresó sus ganas de sanar para volver a los escenarios y al trabajo, lo cual considera su vocación y un bálsamo.
  • Homenaje a Brandoni: Recordó a su amigo Luis Brandoni y su frase "El escenario cura todo", mostrando su fe en la recuperación a través de su profesión.

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Resumen generado por Thinkindot AI
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