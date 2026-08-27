El desesperado pedido de Soledad Silveyra a los 74 años y en medio de su delicado momento de salud

Pero fue al hablar de su presente cuando dejó expuesto el verdadero deseo que la moviliza. Silveyra quiere recuperarse, volver a sentirse bien y regresar cuanto antes a los escenarios y al trabajo. “Hoy, en el Día Internacional del Actor y la Actriz, pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, confesó.

Su mensaje también tuvo un momento especialmente emotivo al recordar a Luis Brandoni, su querido amigo y compañero de escenario, quien murió a mediados de abril de este año. Silveyra eligió rescatar una frase que, según contó, solía repetir el actor: “Y como decía Beto: ‘El escenario cura todo’. Y yo le creo”.

La actriz acompañó sus palabras con imágenes de distintos momentos de su extensa trayectoria. En el carrusel aparecieron recuerdos junto a figuras como Sandro, Mirtha Legrand y Osvaldo Laport, además de fotografías que evocaron algunos de los personajes y trabajos más importantes de su carrera.

Al finalizar, Silveyra dejó un mensaje dirigido a sus colegas y a quienes la acompañaron durante más de seis décadas de trayectoria: “Feliz día, compañeros y compañeras. Los amo y gracias por haberme acompañado en estos 62 años, que es mucho”.

La publicación rápidamente recibió muestras de cariño de colegas y seguidores. Sin embargo, detrás de las fotos y los recuerdos quedó una confesión mucho más personal: en plena recuperación, Soledad Silveyra tiene un objetivo claro y no lo ocultó: volver a trabajar y reencontrarse con aquello que, para ella, también funciona como una forma de sanar.