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Otra historia desconocida: la mamá de Tini Stoessel envuelta en dos causas judiciales con su madrastra

Fernanda Iglesias reveló, en medio del escándalo familiar que involucra a Alejandro Stoessel, otro capítulo poco conocido: las demandas que la madrastra de Mariana Muzlera inició contra ella.

27 ago 2026, 13:08
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Otra historia desconocida: la mamá de Tini Stoessel envuelta en dos causas judiciales con su madrastra.

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En medio del escándalo que involucra a Alejandro Stoessel por el manejo de los fondos y bienes de Tini, Fernanda Iglesias sacó a la luz otra guerra familiar hasta ahora poco conocida. La periodista recordó en Puro Show (El Trece) que en junio de 2022 María Cristina Chaves, la mujer del padre de Mariana Muzlera, inició una demanda penal en su contra por el supuesto hurto de 95 mil dólares. La mujer, de 79 años, aseguró que ese dinero estaba en una cuenta bancaria que compartía con su marido —internado en un geriátrico— y que en mayo de 2021 la mamá de Tini habría tomado los fondos sin autorización.

Mariana Muzlera negó todo y en el juicio nunca se pudo demostrar el hecho: el banco no tenía registro en su cámara de seguridad y se sostuvo que el dinero se había entregado con autorización del titular. La Justicia terminó sobreseyendo a la mamá de Tini, pero el conflicto no terminó ahí. "María Cristina Chávez, madrastra de Mariana Muzlera, le hizo una nueva demanda en 2024, esta vez en el fuero civil", detalló Iglesias.

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Sobre los términos de esa demanda civil, la periodista explicó: "Ella le reclama por daños y perjuicios. Le pide que devuelva esos 95 mil dólares y suma al pedido 1.500.000 pesos por daño moral, 1 millón de pesos por daño psicológico y 192 mil pesos por el tratamiento psicológico que inició". Iglesias aclaró además que existe una demanda paralela contra la entidad bancaria y sus empleados, por haberle entregado a Mariana un dinero de una cuenta sobre la que, según la denunciante, no tenía injerencia.

Por último, la panelista señaló la situación patrimonial actual de la mamá de Tini en medio del litigio: "La mamá de Tini está inhibida porque le han embargado sus bienes. La que denuncia teme que la sentencia resulte a su favor y Mariana diga que no tiene nada a su nombre". La Justicia deberá determinar ahora si corresponde el reclamo económico presentado por María Cristina Chaves en una causa que todavía está lejos de resolverse.

¿Qué dijo Yanina Latorre tras el desesperado llamado de la mamá de Tini Stoessel?

Yanina Latorre se vio sorprendida al aire el miércoles en SQP (América TV) cuando recibió una inesperada llamada de Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, quien no sabía que la conductora estaba en vivo y le pidió que no contara el llamado, algo que Yanina aceptó de inmediato cortando la comunicación por estar al aire; en el estudio, los panelistas notaron un tono de angustia en la voz de la madre de la cantante en medio del conflicto familiar que atraviesan.

Yanina explicó luego que conoce a Muzlera desde hace años, por un vínculo que se dio a través de su hija Lola durante la cuarentena en Miami, y que por eso prefiere no involucrarse públicamente en su contra, aunque después lanzó en redes un mensaje contundente advirtiendo que tiene "el teléfono estallado" de audios e información y que evaluará qué hacer con eso.

La conductora también reveló, desde su ciclo radial, una situación que presenció de cerca sobre el control que los padres de Tini ejercían sobre el uso de su tarjeta de crédito, ya que según contó, cada vez que la cantante gastaba, a ellos les sonaba una alerta que les permitía hacerle un seguimiento, algo que aseguró le resultó desconcertante ver en persona.

     

 

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