Otra historia desconocida: la mamá de Tini Stoessel envuelta en dos causas judiciales con su madrastra.

¿Qué dijo Yanina Latorre tras el desesperado llamado de la mamá de Tini Stoessel?

Yanina Latorre se vio sorprendida al aire el miércoles en SQP (América TV) cuando recibió una inesperada llamada de Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, quien no sabía que la conductora estaba en vivo y le pidió que no contara el llamado, algo que Yanina aceptó de inmediato cortando la comunicación por estar al aire; en el estudio, los panelistas notaron un tono de angustia en la voz de la madre de la cantante en medio del conflicto familiar que atraviesan.

Yanina explicó luego que conoce a Muzlera desde hace años, por un vínculo que se dio a través de su hija Lola durante la cuarentena en Miami, y que por eso prefiere no involucrarse públicamente en su contra, aunque después lanzó en redes un mensaje contundente advirtiendo que tiene "el teléfono estallado" de audios e información y que evaluará qué hacer con eso.

La conductora también reveló, desde su ciclo radial, una situación que presenció de cerca sobre el control que los padres de Tini ejercían sobre el uso de su tarjeta de crédito, ya que según contó, cada vez que la cantante gastaba, a ellos les sonaba una alerta que les permitía hacerle un seguimiento, algo que aseguró le resultó desconcertante ver en persona.