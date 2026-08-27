Terror en una escuela: un alumno de 14 años llevó un arma y disparó en plena clase

El adolescente se había filmado con el arma dentro del aula

En los videos, que comenzaron a circular entre otros alumnos, se observa al adolescente manipulando el arma dentro del salón de clases y colocando proyectiles en el tambor.

El comisario general Roque Rodolfo Íñigo, subjefe de la Policía de Tucumán, confirmó que el menor fue identificado y que reconoció ante las autoridades que había llevado el arma desde su domicilio.

Activaron un protocolo de contención en la escuela

Luego del incidente, la Unidad Regional Capital y el Ministerio de Educación de Tucumán pusieron en marcha un protocolo destinado a contener a los alumnos y trabajadores de la escuela.

La medida contempla asistencia psicológica y acompañamiento para los compañeros del adolescente y para el personal que se encontraba en el establecimiento.

El vicedirector de la institución, José Soria, confirmó que no hubo personas heridas como consecuencia del disparo. “Afortunadamente ningún alumno está herido y el docente que estaba en la clase tampoco”, señaló.

El adolescente quedó involucrado en una investigación judicial para determinar las circunstancias en las que ingresó el arma al establecimiento y cómo tuvo acceso a ella.