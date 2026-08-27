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Terror en una escuela: un alumno de 14 años llevó un arma y disparó en plena clase

El episodio ocurrió durante una clase de Historia. El adolescente había grabado imágenes mientras manipulaba el arma antes de efectuar el disparo.

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Tensión: un alumno de 14 años llevó un arma al colegio y disparó en medio de una clase

Tensión: un alumno de 14 años llevó un arma al colegio y disparó en medio de una clase

Un estudiante de 14 años generó preocupación en una escuela de San Miguel de Tucumán luego de ingresar al establecimiento con un arma de fuego y realizar un disparo dentro del aula. El hecho ocurrió mientras se desarrollaba una clase, y no provocó heridos.

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El episodio tuvo lugar en la Escuela Congreso, durante una clase de Historia. Según las primeras informaciones, el docente que se encontraba al frente del curso escuchó el estruendo y, en un primer momento, creyó que se trataba de un petardo.

Tras advertir lo ocurrido, las autoridades del establecimiento dieron aviso a la Policía. Poco después, efectivos de la Comisaría Segunda llegaron al colegio para intervenir y resguardar a los alumnos y al personal.

El director de la institución tomó intervención y el adolescente fue entregado a sus padres, mientras se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

El adolescente se había filmado con el arma dentro del aula

En los videos, que comenzaron a circular entre otros alumnos, se observa al adolescente manipulando el arma dentro del salón de clases y colocando proyectiles en el tambor.

El comisario general Roque Rodolfo Íñigo, subjefe de la Policía de Tucumán, confirmó que el menor fue identificado y que reconoció ante las autoridades que había llevado el arma desde su domicilio.

Activaron un protocolo de contención en la escuela

Luego del incidente, la Unidad Regional Capital y el Ministerio de Educación de Tucumán pusieron en marcha un protocolo destinado a contener a los alumnos y trabajadores de la escuela.

La medida contempla asistencia psicológica y acompañamiento para los compañeros del adolescente y para el personal que se encontraba en el establecimiento.

El vicedirector de la institución, José Soria, confirmó que no hubo personas heridas como consecuencia del disparo. “Afortunadamente ningún alumno está herido y el docente que estaba en la clase tampoco”, señaló.

El adolescente quedó involucrado en una investigación judicial para determinar las circunstancias en las que ingresó el arma al establecimiento y cómo tuvo acceso a ella.

En pocas palabras

  • Tensión en San Miguel: Un alumno de 14 años disparó un arma en plena clase de Historia sin heridos.
  • Video del incidente: El estudiante se filmó manipulando el arma y cargándola en el aula.
  • Protocolo de contención: Se activó asistencia psicológica y acompañamiento para la comunidad educativa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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