AUH de ANSES: confirman el cobro con aumento de $123.224 en septiembre

Con el nuevo aumento, los montos quedan de la siguiente manera:

Monto bruto de la AUH: $154.031 por hijo.

$154.031 por hijo. Pago mensual directo (80%): $123.224,80 por hijo.

$123.224,80 por hijo. Monto retenido (20%): $30.806,20 por hijo.

De esta manera, una persona que cobra la AUH recibirá $123.224,80 por cada hijo en el pago mensual de septiembre, sin contar otros beneficios o complementos que pudieran corresponder.

El dato clave que tenés que mirar

Para saber cuánto dinero ingresará a la cuenta en septiembre, no alcanza con mirar el monto bruto informado por ANSES. El dato fundamental es la cantidad de hijos por los que se cobra la AUH, ya que la asignación se determina por cada hijo.

Una familia que cobra la AUH por un hijo recibirá $123.224,80 en septiembre, correspondiente al 80% del monto bruto establecido por ANSES.

En el caso de una familia que percibe la asignación por dos hijos, el pago mensual será de $246.449,60.

Para quienes cobran AUH por tres hijos, el monto mensual alcanzará los $369.674,40.

Si la prestación corresponde a cuatro hijos, el total a cobrar será de $492.899,20.

Finalmente, una familia que recibe la AUH por cinco hijos percibirá $616.124 en concepto del 80% de la asignación.

Estos montos corresponden exclusivamente al pago mensual de la AUH y no incluyen la Prestación Alimentar ni otros beneficios adicionales que puedan corresponder según la situación de cada familia.

¿Qué pasa con el 20% retenido?

ANSES retiene mensualmente el 20% del monto de la AUH. En septiembre, esa retención será de $30.806,20 por hijo.

Ese dinero se acumula y puede ser cobrado posteriormente una vez que el titular acredita el cumplimiento de los controles y presenta la documentación requerida por el organismo previsional.

Por eso, el monto de $154.031 corresponde al valor total de la asignación, pero el pago mensual habitual será de $123.224,80 por hijo.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto puede recibir una familia

Además de la AUH, algunas familias pueden acceder a la Prestación Alimentar, cuyo monto depende de la cantidad de hijos.

En septiembre de 2026, los valores informados son:

Un hijo: $72.250.

$72.250. Dos hijos: $113.299.

$113.299. Tres hijos o más: $149.425.

Por lo tanto, para conocer cuánto dinero recibirá una familia en total durante septiembre, es necesario considerar no solamente la AUH sino también si corresponde el cobro de la Prestación Alimentar u otros complementos.

Cómo consultar la liquidación de septiembre

Los titulares pueden consultar el detalle de su liquidación a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Allí podrán verificar los conceptos liquidados, los montos correspondientes y la fecha en la que ANSES realizará el depósito.

En septiembre, el dato que hay que tener en cuenta es claro: la AUH tendrá un monto bruto de $154.031, pero el pago mensual será de $123.224,80 por hijo debido a la retención del 20%.