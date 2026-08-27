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AUH de ANSES: confirman el cobro con aumento de $123.224 en septiembre

La Asignación Universal por Hijo tendrá un nuevo aumento en septiembre. ANSES mantiene el esquema de pago que contempla una parte mensual y otra que queda retenida. El dato que deben tener en cuenta los beneficiarios.

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Atención AUH: el dato clave que define cuánto vas a cobrar en septiembre 2026

Atención AUH: el dato clave que define cuánto vas a cobrar en septiembre 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 2,11% en septiembre de 2026 y alcanzará un nuevo monto. Sin embargo, hay un dato clave que los beneficiarios deben tener en cuenta para saber cuánto dinero recibirán efectivamente en sus cuentas.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) llevará el monto bruto de la AUH a $154.031 por hijo a partir de septiembre.

Pero ese no será el monto que se depositará todos los meses.

AUH septiembre 2026: cuánto se cobra por hijo

Del monto total establecido para la AUH, ANSES abona mensualmente el 80%, mientras que el 20% restante queda retenido y puede cobrarse posteriormente al acreditar el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Con el nuevo aumento, los montos quedan de la siguiente manera:

  • Monto bruto de la AUH: $154.031 por hijo.
  • Pago mensual directo (80%): $123.224,80 por hijo.
  • Monto retenido (20%): $30.806,20 por hijo.

De esta manera, una persona que cobra la AUH recibirá $123.224,80 por cada hijo en el pago mensual de septiembre, sin contar otros beneficios o complementos que pudieran corresponder.

El dato clave que tenés que mirar

Para saber cuánto dinero ingresará a la cuenta en septiembre, no alcanza con mirar el monto bruto informado por ANSES. El dato fundamental es la cantidad de hijos por los que se cobra la AUH, ya que la asignación se determina por cada hijo.

Una familia que cobra la AUH por un hijo recibirá $123.224,80 en septiembre, correspondiente al 80% del monto bruto establecido por ANSES.

En el caso de una familia que percibe la asignación por dos hijos, el pago mensual será de $246.449,60.

Para quienes cobran AUH por tres hijos, el monto mensual alcanzará los $369.674,40.

Si la prestación corresponde a cuatro hijos, el total a cobrar será de $492.899,20.

Finalmente, una familia que recibe la AUH por cinco hijos percibirá $616.124 en concepto del 80% de la asignación.

Estos montos corresponden exclusivamente al pago mensual de la AUH y no incluyen la Prestación Alimentar ni otros beneficios adicionales que puedan corresponder según la situación de cada familia.

¿Qué pasa con el 20% retenido?

ANSES retiene mensualmente el 20% del monto de la AUH. En septiembre, esa retención será de $30.806,20 por hijo.

Ese dinero se acumula y puede ser cobrado posteriormente una vez que el titular acredita el cumplimiento de los controles y presenta la documentación requerida por el organismo previsional.

Por eso, el monto de $154.031 corresponde al valor total de la asignación, pero el pago mensual habitual será de $123.224,80 por hijo.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto puede recibir una familia

Además de la AUH, algunas familias pueden acceder a la Prestación Alimentar, cuyo monto depende de la cantidad de hijos.

En septiembre de 2026, los valores informados son:

  • Un hijo: $72.250.
  • Dos hijos: $113.299.
  • Tres hijos o más: $149.425.

Por lo tanto, para conocer cuánto dinero recibirá una familia en total durante septiembre, es necesario considerar no solamente la AUH sino también si corresponde el cobro de la Prestación Alimentar u otros complementos.

Cómo consultar la liquidación de septiembre

Los titulares pueden consultar el detalle de su liquidación a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Allí podrán verificar los conceptos liquidados, los montos correspondientes y la fecha en la que ANSES realizará el depósito.

En septiembre, el dato que hay que tener en cuenta es claro: la AUH tendrá un monto bruto de $154.031, pero el pago mensual será de $123.224,80 por hijo debido a la retención del 20%.

En pocas palabras

  • AUH: El monto bruto para septiembre de 2026 será de $154.031 por hijo, pero el pago directo será del 80%.
  • Cobro directo: Los beneficiarios recibirán $123.224,80 por hijo mensualmente, mientras que el 20% restante se retiene.
  • Importe total: Para saber cuánto se cobra, se debe multiplicar el pago mensual por la cantidad de hijos y considerar la Prestación Alimentar si corresponde.
Resumen generado por Thinkindot AI
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