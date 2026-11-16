Rusherking rompió el silencio y dio detalles sobre su infidelidad a María Becerra: "Los dos tuvimos..."

"Pegamos onda. Los dos nos llamamos la atención mutuamente, nos gustaba la música de ambos. Empezamos a tomar y avanzamos. Nos conocimos así. Éramos un grupo de amigos. Nos fuimos a Córdoba de vacaciones y empezó nuestra relación", relató.

También recordó lo intenso de ese noviazgo, que duró poco más de un año y estuvo marcado por proyectos compartidos, viajes y convivencia.

"En ese momento no estábamos tan expuestos y cuando me separé hubo quilombo. Todo se fue al carajo. Estuvimos juntos un año. Fue intenso. Hacíamos música juntos, viajábamos para todos lados, vivimos con María tres o cuatro meses", contó.

Rusherking admitió la infidelidad a María Becerra y habló de los errores de los dos

Sobre los motivos de la separación, Rusherking reconoció que la relación estaba desgastada y que ambos atravesaban una etapa de mucha inmadurez.

"Fueron muchas cosas. Éramos muy chiquitos los dos. Los dos teníamos nuestros errores. La relación se fue desgastando, fuimos, vinimos, volvimos", explicó.

Entonces mencionó el episodio de infidelidad asociado al final de la pareja. "Yo estuve con una persona en una fiesta. Hubo un engaña pichanga, yo quedé como un gil, pero no era así. Pero no quiero entrar en ese tema", expresó.

Aunque evitó dar detalles de aquella situación, el cantante admitió que la ruptura tuvo enorme repercusión pública y que no supieron manejar bien la exposición de sus problemas sentimentales.

"Una relación con mucha exposición es muy difícil. Cuando nos separamos, ella tuitea, ella después se arrepiente, yo pido perdón. Nosotros hablamos en privado. Fue un lío", recordó.

Además, admitió que el episodio le dejó secuelas emocionales: "Me dejó consecuencias, un trauma. Está todo el mundo en mi contra, que no saben cómo es. Éramos muy chiquitos".

Qué dijo Rusherking de su relación actual con María Becerra

A pesar de cómo terminó, Rusherking destacó lo positivo de la historia con la cantante y aseguró que hoy puede mirar hacia atrás desde otro lugar.

"Lo único que saco de bueno es la relación, haber crecido con ella, haber hecho música juntos, haber encontrado amigos, más allá de que hoy no tenemos relación. Pero todo bien", expresó.

El músico aclaró que hoy no mantienen contacto, pero que no guarda rencores y cree que ambos crecieron a partir de aquella experiencia.

"Ambos crecimos y entendimos que fue cosa de nenes. Esto fue hace como cinco años", concluyó.