¡Tremenda! Melody Luz paseó por Sevilla sin corpiño junto a su novio Alex Caniggia

Junto a una imagen posando con una babucha verde y top blanco súper canchero, Melody Luz confesó que no llevó corpiños a su viaje.

"Al viaje no me llevé corpiños pero si mis carteras", escribió Melody Luz junto a la foto que inmediatamente se llenó de elogios, like sy hasta comentarios de famosas como su cuñada Charlotte Caniggia. "Potra" escribió la morocha.

melody-luz-madridjpg.webp

Fotos del viaje por Europa de Melody Luz y Alex Caniggia

Luego de la gran final de El Hotel de los Famosos, el ganador Alex Caniggia, y su flamante novia, Melody Luz, viajaron a Europa para disfrutar de una especie de luna de miel. Marbella, Sevilla, Lago de Como, Milán y Ámsterdam fueron algunas de las ciudades que visitaron, y a través de sus redes sociales los tortolitos comparten la romántica experiencia que están viviendo juntos.

Así las cosas, Alex y Melody llegaron a la ciudad de Madrid, y este martes hicieron a través de sus redes sociales un importante y sorprendente anuncio que dejó sin palabras a todos sus seguidores y familiares.

melody-luzjpg.webp

"Amamos Madrid. Nos venimos a vivir para acá en nada", escribió el hermano de Charlotte en un video donde muestra el lugar, y en el que se lo escucha charlar con su novia de la posibilidad de mudarse al viejo continente.

"Tremendo, mirá Madrid city. ¡Qué hermoso! Para mí una de las mejores ciudades lejos. ¿Para vos, enana? ¿Te va? ¿Vivirías acá?", le dice Alex Caniggia a Melody Luz. Ella sin dudarlo le respondió que sí.

Hace algunos días, en un dulce posteo Alex le dedicó unas tiernas palabras a su novia. "Quédate con quien te bese el alma, la piel te la puede besar cualquiera. A todos lados con vos, amor de mi vida", señaló el hijo de Claudio Paul, más enamorado que nunca y con ganas de afianzar cada vez más su pareja.