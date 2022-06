Melody Luz lloró y reveló por qué no quiere irse de El hotel de los famosos

Embed

“Tenía una leve esperanza de que eso no suceda, pero a la vez también tenía un presentimiento de que esta vez me tocaba ir a mí a la H. Un poco lo esperaba”, precisó la novia de Alex Caniggia.

Y confesó entre lágrimas la razón principal por la que no quiere irse el reality: "Si no me quiero ir es para no extrañarlo a Alex, pero voy a dar todo de mi para hacer lo mejor que pueda”.

“Creo que, si no fuese por Alex, no digo que ya me hubiese rendido, pero tendría una razón menos para que este lugar me ate”, cerró Melody Luz.

La angustia de Melody Luz y contención de Alex Caniggia en El hotel de los famosos

Melody Luz tuvo un ataque de angustia y se quebró desconsolada en El hotel de los famosos, El Trece.

La bailarina sintió el tiempo transcurrido dentro del reality y manifestó su deseo de irse, ante el consuelo de su novio Alex Caniggia quien la contuvo en todo momento, dando muestra del amor que se tienen.

"Me quiero ir", dijo Melody en una charla con Alex. Al verla envuelta en llanto, El Emperador se acercó y la abrazó: "Tranquila amor, te amo. Tranquila bebé, queda poquito".

"Me quiero ir a mi casa. Faltan muchos juegos, no me quiero lastimar el cuerpo. Estoy cansada, me duele la panza, estoy cansada de jugar, no quiero más nada", manifestó Luz.

"Quiero ver a mi perra, la quiero abrazar. Me quedo por vos también porque no te quiero extrañar", le dijo la bailarina a su novio. A lo que él contestó: "Te amo".

"No tengo más ganas de estar acá", manifestaba Melody Luz ante cámara.