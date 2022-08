La declaración de amor de Alex Caniggia a Melody Luz: "Solo necesito..."

melody luz alex caniggia 3.jpg

Desde Instagram, Melody Luz compartió un emotivo mensaje con una serie de fotos junto a su amor: "Inseparables vos y yo para siempre amore mío pingüinito", precisó en el posteo.

Luego, Alex Caniggia comentó a corazón abierto y muy enamorado esa publicación: "Solo necesito tres cosas para vivir, el sol que ilumine mis días, la luna para mis noches y a vos mi amor hermosa para toda la vida. TE AMO Mi pingüinita vos y yo para toda la vida juntos", expresó enamoradísimo.

Melody Luz y su relación con Alex Caniggia: ¿ya conoció a Mariana Nannis?

la bailarina Melody Luz estuvo en el ciclo La noche del domingo que conduce Mariano Iúdica por América Tv y ante la consulta del conductor sobre cómo seguía su relación con El Emperador, ella admitió que pasan por un gran momento y ya están casi conviviendo.

"Al principio del reality no nos teníamos en vista. La gente me cruza y me dice '¿es real lo de Alex?'. Es obvio que es real", contó Melody Luz. Y amplió sobre el gran momento que atraviesan: "Estamos casi viviendo juntos porque no nos separamos nunca".

Además, destacó qué es lo que más le gusta de su novio: "Lo que más me gusta de él es su humor. Nunca lo vas a ver apagado. Siempre está haciendo bromas".

"Es una persona caprichosa, pero bueno, yo también lo soy. Tenemos que aprender a conocernos cada vez más", confesó la bailarina, quien agregó que aún no vio en persona a Mariana Nannis ya que está en Marbella.