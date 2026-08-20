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Tuli Acosta se sinceró y contó cuánto hace que no tiene sexo tras los rumores con Luck Ra

Tuli Acosta sorprendió a sus seguidores al hacer una fuerte confesión íntima luego de las versiones de amorío con Luck Ra.

20 ago 2026, 16:55
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Tuli Acosta se sinceró y contó cuánto hace que no tiene sexo tras los rumores con Luck Ra

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Tuli Acosta se sinceró y contó cuánto hace que no tiene sexo tras los rumores con Luck Ra

A tres semanas de que Luck Ra y La Joaqui confirmaran su separación, Tuli Acosta quedó en el centro de la escena. La cantante fue vinculada íntimamente con su mejor amigo, justamente, Luck Ra, y pese a la desmentida de todos los involucrados, las picantes versiones no pararon de resonar.

En ese marco, el 19 de agosto, Tuli hizo un vivo maquillándose para salir a escena en el show de DesaKTa2 en el Movistar Arena, recinto en el que también se encontraba Luck Ra para cantar, y reveló hace cuánto que no tiene sexo.

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"No entiendo qué hago en celibato tanto tiempo", dijo la cantante en la transmisión que hizo desde Kick, echando por tierra las versiones amorosas con su amigo cordobés.

Y continuó: "Me di cuenta de que el celibato está bueno, pero después no tenés ganas de que se te acerque nadie. Te pasás de rosca. Monja".

"El celibato está bueno porque te mantiene focus en las cosas que te importan, no gastás tu energía. Pero no te confíes, mamita, porque estás a un paso de ser monja. No querés a nadie", cerró Tuli Acosta, muy cerca de Luck Ra pero como amigos.

¿Qué decisión tomó Tuli Acosta tras los rumores de affaire con Luck Ra?

Tuli Acosta habló en Intrusos (América TV) tras ser señalada como la tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui, y contó que cuando empezó el escándalo bloqueó el celular para concentrarse en la realidad, aunque reconoció que los rumores le afectaron.

Sobre su vínculo con Luck Ra fue tajante: "Hablamos, somos amigos", y remarcó que tanto él como La Joaqui están sufriendo por igual y atravesando un duelo por la ruptura.

Consultada si está conociendo a alguien, respondió que no, que está tranquila, buscando así despegarse definitivamente de las versiones de affaire.

     

 

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