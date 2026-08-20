Tuli Acosta se sinceró y contó cuánto hace que no tiene sexo tras los rumores con Luck Ra

"El celibato está bueno porque te mantiene focus en las cosas que te importan, no gastás tu energía. Pero no te confíes, mamita, porque estás a un paso de ser monja. No querés a nadie", cerró Tuli Acosta, muy cerca de Luck Ra pero como amigos.

¿Qué decisión tomó Tuli Acosta tras los rumores de affaire con Luck Ra?

Tuli Acosta habló en Intrusos (América TV) tras ser señalada como la tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui, y contó que cuando empezó el escándalo bloqueó el celular para concentrarse en la realidad, aunque reconoció que los rumores le afectaron.

Sobre su vínculo con Luck Ra fue tajante: "Hablamos, somos amigos", y remarcó que tanto él como La Joaqui están sufriendo por igual y atravesando un duelo por la ruptura.

Consultada si está conociendo a alguien, respondió que no, que está tranquila, buscando así despegarse definitivamente de las versiones de affaire.