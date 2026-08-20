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Un terremoto de 7.2 hizo temblar a Perú: cuáles fueron las ciudades más afectadas

El epicentro se ubicó cerca de Coracora, en Ayacucho, mientras que las autoridades descartaron inicialmente una amenaza de tsunami para el litoral peruano.

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Un terremoto de 7.2 hizo temblar a Perú. (Foto: captura)

Un terremoto de 7.2 hizo temblar a Perú. (Foto: captura)

Un fuerte sismo de magnitud 7,2 sacudió Perú este jueves y fue percibido en distintas regiones del país, incluida Lima. El epicentro se ubicó cerca de Coracora, en Ayacucho, mientras que las autoridades descartaron inicialmente una amenaza de tsunami para el litoral peruano.

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Según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se produjo alrededor de las 13 y tuvo su epicentro 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho. La profundidad fue estimada en 108 kilómetros.

El organismo precisó que el sismo alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora. En las primeras evaluaciones no se habían reportado víctimas ni daños materiales de gravedad, aunque las autoridades continuaban con el relevamiento en las zonas afectadas. El terremoto se sintió con fuerza en buena parte del sur del país. Además de Ayacucho, hubo reportes desde Arequipa, Ica, Cusco y Apurímac.

El movimiento también llegó hasta Lima, donde fue percibido especialmente por personas que se encontraban en los pisos superiores de edificios. De acuerdo con los primeros testimonios, se trató de un movimiento ondulante y prolongado que se extendió durante cerca de un minuto.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó que la profundidad del evento fue uno de los factores que permitió que las ondas sísmicas fueran percibidas en un territorio tan amplio. Por la magnitud del fenómeno, el especialista advirtió que podrían producirse desprendimientos en carreteras, aunque aclaró que la profundidad del epicentro disminuye la posibilidad de que se registren daños críticos en superficie.

Alerta por tsunami: qué informaron las autoridades de Perú

Luego del fuerte temblor, una de las principales preocupaciones estuvo relacionada con la posibilidad de que se produjera un tsunami. Sin embargo, la Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú informó que, de acuerdo con los parámetros registrados, el sismo no genera una amenaza de tsunami para el litoral peruano.

Perú registra una elevada actividad sísmica debido a que se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona donde convergen diferentes placas tectónicas y se concentra gran parte de los terremotos y la actividad volcánica del planeta.

El epicentro del terremoto en Perú. (Foto: IGP).

El epicentro del terremoto en Perú. (Foto: IGP).

Por qué se producen fuertes terremotos en Perú

Una de las principales causas de la actividad sísmica del territorio peruano es el proceso de subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana. El movimiento permanente de ambas placas genera una enorme acumulación de energía que, cuando es liberada de manera repentina, puede provocar terremotos de distinta intensidad.

Este proceso tectónico también está directamente relacionado con el levantamiento de la Cordillera de los Andes. La presión constante sobre la corteza terrestre produce deformaciones, fracturas y sistemas de fallas activas tanto en los valles interandinos como en sectores del altiplano.

En pocas palabras

  • Fuerte sismo: Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Perú, con epicentro en Ayacucho.
  • Alerta de tsunami: Autoridades peruanas descartaron amenaza de tsunami para el litoral.
  • Zonas afectadas: El movimiento se sintió en Arequipa, Ica, Cusco y Apurímac, además de Lima.
Resumen generado por Thinkindot AI
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