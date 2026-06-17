Última oportunidad en Netflix: la película más destacada de Ricardo Darín deja la plataforma

Con un elenco de primer nivel encabezado por Ricardo Darín y Luis Brandoni, la cinta consiguió conquistar tanto al público argentino como a espectadores de diferentes países que encontraron en la historia una combinación perfecta entre emoción, humor y revancha.

A lo largo de los años, La odisea de los giles fue consolidándose como una de las películas más representativas del cine argentino contemporáneo. Su éxito no solo se reflejó en la taquilla, sino también en las plataformas de streaming, donde mantuvo una importante cantidad de reproducciones desde su llegada.

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La producción fue dirigida por Sebastián Borensztein y se basó en la novela La noche de la usina, escrita por Eduardo Sacheri, uno de los autores más reconocidos de la literatura argentina reciente. La adaptación logró capturar la esencia del libro y trasladar a la pantalla una historia profundamente ligada a la realidad social y económica del país.

De qué trata "La odisea de los giles" en Netflix

La trama transportó a los espectadores hasta fines de 2001, uno de los períodos más difíciles de la historia económica argentina. En una pequeña localidad rural de la provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos decidió apostar por un proyecto que prometía devolverle la actividad económica a la zona.

Liderados por Fermín Perlassi, personaje interpretado por Ricardo Darín, los habitantes reunieron los ahorros de toda una vida con el objetivo de comprar unos silos abandonados y poner nuevamente en funcionamiento una cooperativa agrícola.

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La iniciativa despertó ilusión y esperanza en una comunidad que veía cómo la actividad económica se deterioraba con el paso del tiempo. Sin embargo, cuando el proyecto parecía encaminado, ocurrió algo que cambió el destino de todos los involucrados.

Apenas un día después de depositar el dinero en una entidad bancaria, el país quedó envuelto en la crisis financiera que derivó en el famoso Corralito. La medida restringió la disponibilidad de efectivo y dejó atrapados los ahorros de millones de argentinos.

Con el correr de los días, los vecinos descubrieron que detrás de la desaparición del dinero existió una maniobra protagonizada por un gerente bancario y un abogado que utilizaron información privilegiada para beneficiarse antes del colapso financiero. Los responsables aprovecharon la situación para quedarse con los dólares que pertenecían a la cooperativa.

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El elenco principal de "La odisea de los giles" con Ricardo Darín

Ricardo Darín

Luis Brandoni

Chino Darín

Verónica Llinás

Daniel Aráoz

Carlos Belloso

Marco Antonio Caponi

Guillermo Jacubowicz

Ale Gigena

Rita Cortese

Hasta cuándo se podrá ver "La odisea de los giles" en Netflix

Netflix confirmó que La odisea de los giles permanecerá disponible únicamente hasta el 30 de junio.

La decisión forma parte de la renovación de contenidos que realizan las plataformas cuando vencen los acuerdos de distribución. Por ese motivo, quienes quieran disfrutar nuevamente de la película o verla por primera vez deberán hacerlo antes de esa fecha.

Con una historia inspirada en hechos que aún permanecen en la memoria colectiva y un elenco de primer nivel, la película se convirtió en una referencia obligada para quienes disfrutan de las historias de revancha, ingenio y justicia popular.

Mirá el tráiler de "La odisea de los giles"