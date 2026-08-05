La foto del enorme cuadro de la China Suárez que mostró Mauro Icardi tras el embargo de Wanda Nara

No conforme con esto, el futbolista compartió una imagen del rompecabezas gigante que tiene en el living de la casa con una romántica imagen con su novia, la China Suárez.

"El cuadro lo puedo colgar S.S o me lo quiere embargar?", lanzó picante el ex Galatasaray con una foto del retrato. Y agregó recordando otro punto de conflicto del pasado: "Aún recuerdo cuando en las resoluciones escribía que la señorita María Eugenia Suárez no podía estar presente en mi propia casa. Impresentable!".

La furia de Mauro Icardi con el juez y el picante mensaje a los fans de Wanda Nara

Mauro Icardi continuó con su explosivo descargo en redes y cuestionó directamente los montos especificados, remarcando que le corresponde hacerse cargo del 50 por ciento del total.

"Señor Juez, me gustaría saber en qué se basan los gastos de 5.490.000 dólares de mis hijas en alimentos futuros, ya que como padre me corresponde pagar el 50 por ciento y la suma es de 2.745.000. ¿El otro 50% ya está embargado? ¿O como nos aseguramos la herencia en vida materna? Todo sea por el interés superior del niño y su bienestar", remarcó el futbolista.

Y en otra postal comentó desafiante contra los seguidores de su ex: "Hoy no hay luna llena. La última luna llena fue el 29 de julio de 2026, fecha de la foto. A los fans de la señora hay que hacerle la 0 con un vaso porque el coeficiente intelectual es de TreZ o inferior. PD: cómo me gusta boludear, y tengo para todos...".