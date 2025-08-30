La notable diferencia de edad entre Gimena Accardi y Ulises, el joven con el que habría tenido un affaire

Para finalizar su intervención, el conductor interino ante la ausencia de Ángel de Brito, reveló un dato más sobre el inesperado vínculo con el veintiañero. "Lo que sucedió fue que, cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon, y ella le dijo 'escribime'. Ulises respondió 'no lo sé' y finalmente dijo 'le voy a escribir'. Tuvieron dos encuentros", detalló, dejando en claro que la iniciativa la tuvo la actriz.

Por qué reaccionó Nico Vázquez a una publicación de Gimena Accardi tras el divorcio

Tras varias semanas de alta exposición mediática, la relación entre Nico Vázquez y Gimena Accardi sigue generando repercusiones. La pareja confirmó su separación en redes y, en medio de rumores de infidelidad, fue la propia actriz quien reconoció haber tenido un breve affaire que terminó por dinamitar un vínculo que ya atravesaba una crisis.

En ese contexto, el protagonista de Rocky sorprendió con un gesto inesperado hacia su ex y, horas más tarde, decidió explicar públicamente los motivos que lo llevaron a hacerlo.

Luego de confirmar que Mirtha Legrand se comunicó con él para disculparse por haberse referido a él como un “cornudo” en su programa, Nico se sinceró sobre su reacción al emotivo posteo de Gimena, publicado pocas horas después de su divorcio oficial, dejando en claro que, al menos por ahora, no hay posibilidad de reconciliación.

“Es porque tiene que ver con su familia, también con mi historia. Era un lugar donde íbamos, su mamá es de Bahía Blanca. Entonces me pegó porque sé que para ella significa un montón”, explicó el actor sobre la publicación que Gimena Accardi compartió tras su paso por Bahía Blanca durante la gira teatral de En otras palabras el pasado fin de semana.

Nico Vázquez también reconoció que su gesto fue completamente espontáneo. “Uno no se da cuenta, reaccioné olvidándome de que ustedes están atentos a todo”, confesó con su habitual sinceridad antes de ingresar al teatro Lola Membrives, donde cada noche interpreta al legendario boxeador inmortalizado por Sylvester Stallone en la saga Rocky, que debutó en 1976 y marcó un hito en la historia del cine.