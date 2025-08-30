El contrato que Mauro Icardi firmó para estar con sus hijas y que no cumpliría

wLaura Ubfal brindó detalles sobre la situación legal actual de Mauro Icardi respecto al régimen de visitas de sus hijas, Francesca e Isabella.
Según Laura Ubfal, aunque el acuerdo del régimen de visitas de Mauro Icardi está formalmente homologado por la justicia, existen circunstancias que podrían complicar su cumplimiento.
Según la periodista, el acuerdo está homologado ante el juez Adrián Jorge Hagopian, estableciendo que el futbolista debería viajar a la Argentina para permanecer una semana con sus hijas. Sin embargo, a raíz de la resolución reciente que lo declara deudor alimentario, si Icardi abandona Turquía, podría tener impedimento para regresar al país, lo que complica el cumplimiento del régimen de visitas.
"Por lo que pudimos saber, pese a que es fecha FIFA y que no tiene que estar jugando con su equipo, el futbolista no vendría al país ni cumpliría el acuerdo", contó Ubfal en su cuenta de X.
Respecto al régimen de visitas, la comunicador destacó el deseo de las niñas de reencontrarse con su padre, pero señaló posibles complicaciones legales: "Las niñas menores de Wanda Nara, hijas de Icardi, estarían esperando que su padre llegue al país para verlas, pero aparentemente se informó al Ministerio Público Tutelar que el jugador del Galatasaray no viajaría".
"No cabrían dudas sobre el hecho de que si entra a la Argentina no pueda volver a salir, pese a que es deudor alimentario, porque sus abogadas afirmaron que él no reside en el país y es ciudadano europeo, siendo su centro de vida Turquía", precisó la panelista de LAM (América TV) respecto a las implicancias legales de entrar a nuestro país.
Mauro Icardi compartió un enigmático posteo en sus historias de Instagram, dejando entrever que pronto habría novedades importantes sobre su situación familiar, en un contexto que involucra a Wanda Nara, y que cada vez estaría más cerca de reencontrarse con sus hijas, Francesca e Isabella.
El mensaje llegó después de que se hiciera público un dictamen del Ministerio Público Tutelar, que señalaba que las niñas desean mantener contacto con su padre, mientras que la mediática estarían dificultando ese vínculo paternal.
Como suele ocurrir con este tipo de acusaciones cruzadas e indirectas, la publicación generó un gran revuelo en redes sociales, donde numerosos usuarios interpretaron sus palabras como un mensaje de esperanza respecto a la resolución del conflicto familiar y la posibilidad de un próximo reencuentro con sus hijas.
"Como dije durante nueve meses, tarde o temprano, la verdad siempre triunfa. Voy por todo y contra todos. ¿Recuerdan mis frases? Poco a poco tienen respuestas, y qué respuestas. ¿Qué esperaban de esta manga de payasos estafadores? Nada bueno, estaba claro. Falta menos, mis princesas", señaló el deportista.