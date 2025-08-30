El contrato que Mauro Icardi firmó para estar con sus hijas y que no cumpliría

"No cabrían dudas sobre el hecho de que si entra a la Argentina no pueda volver a salir, pese a que es deudor alimentario, porque sus abogadas afirmaron que él no reside en el país y es ciudadano europeo, siendo su centro de vida Turquía", precisó la panelista de LAM (América TV) respecto a las implicancias legales de entrar a nuestro país.

Mauro Icardi (2) (1)

Qué quiso decir Mauro Icardi con su último posteo sobre sus hijas y Wanda Nara

Mauro Icardi compartió un enigmático posteo en sus historias de Instagram, dejando entrever que pronto habría novedades importantes sobre su situación familiar, en un contexto que involucra a Wanda Nara, y que cada vez estaría más cerca de reencontrarse con sus hijas, Francesca e Isabella.

El mensaje llegó después de que se hiciera público un dictamen del Ministerio Público Tutelar, que señalaba que las niñas desean mantener contacto con su padre, mientras que la mediática estarían dificultando ese vínculo paternal.

Como suele ocurrir con este tipo de acusaciones cruzadas e indirectas, la publicación generó un gran revuelo en redes sociales, donde numerosos usuarios interpretaron sus palabras como un mensaje de esperanza respecto a la resolución del conflicto familiar y la posibilidad de un próximo reencuentro con sus hijas.

"Como dije durante nueve meses, tarde o temprano, la verdad siempre triunfa. Voy por todo y contra todos. ¿Recuerdan mis frases? Poco a poco tienen respuestas, y qué respuestas. ¿Qué esperaban de esta manga de payasos estafadores? Nada bueno, estaba claro. Falta menos, mis princesas", señaló el deportista.