ANSES: qué requisito tienen que tener los titulares de la AUH para acceder a un importante crédito

El organismo previsional dio detalles de cómo obtener préstamos de hasta $2.500.000.

Cómo funciona el crédito que otorga Banco Nación

Los titulares que perciban sus haberes en el Banco Nación también podrán acceder a estos créditos utilizando la plataforma de home banking de la entidad. El trámite se realiza en pocos pasos, también de manera digital y sin necesidad de acercarse a una sucursal.

Una vez que se completa la gestión, el banco analiza la solicitud y, al igual que en el Banco Provincia, el monto aprobado se acreditará directamente en la cuenta bancaria del beneficiario en un plazo de hasta 48 horas hábiles. Desde ese momento, el dinero puede ser retirado por cajero, utilizado en compras o transferido a otra cuenta, según la necesidad del titular. Los plazos de devolución de préstamos se encuentran entre los 12 y los 72 meses, con cuotas fijas mensuales.

Para poder solicitar estos préstamos especiales en cualquiera de los bancos habilitados, los titulares deberán cumplir con las siguientes condiciones: