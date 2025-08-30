En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Beneficio

ANSES: qué requisito tienen que tener los titulares de la AUH para acceder a un importante crédito

El organismo previsional dio detalles de cómo obtener préstamos de hasta $2.500.000. Es un beneficio al que sólo un grupo específico puede acceder.

Qué requisito tienen que tener los titulares de la AUH para acceder a un importante crédito. 

Qué requisito tienen que tener los titulares de la AUH para acceder a un importante crédito. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que en septiembre los titulares de prestaciones podrán acceder a créditos especiales mediante un trámite sencillo Esta medida tiene como objetivo acompañar económicamente a los beneficiarios para que puedan solventar distintos gastos.

Leé también El bono de $500.000 que ANSES confirmó para septiembre y se depositará por única vez
ANSES confirmó un bono de $500.000 que se pagará en septiembre (Foto: A24.com).

Los préstamos estarán disponibles para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, así como también para jubilados y pensionados que perciben haberes a través de ANSES. La gestión se realiza únicamente a través del home banking de las dos entidades bancarias habilitadas para otorgarlos.

Los beneficiarios que cobren a través del Banco Provincia podrán ingresar a su cuenta de home banking para realizar la solicitud del crédito. Este proceso es completamente digital, lo que evita traslados o esperas en las sucursales. Una vez iniciada la gestión, el sistema del banco procesa la operación y, si la solicitud es aprobada, el dinero se acreditará de forma automática en la cuenta del solicitante.

Para ello, tienen que ingresar al home banking, seleccionar la opción “Préstamos”, simular el crédito online para calcular cuota y plazo y confirmar la solicitud. La acreditación puede demorar hasta 48 horas hábiles, y los fondos quedan disponibles para su uso inmediato mediante cajeros, compras con tarjeta de débito o transferencias.

en-el-caso-de-los-trabajadores-el-monto-del-prestamo-asciende-al-millon-de-pesos-1693322
El organismo previsional dio detalles de c&oacute;mo obtener pr&eacute;stamos de hasta $2.500.000.

El organismo previsional dio detalles de cómo obtener préstamos de hasta $2.500.000.

Cómo funciona el crédito que otorga Banco Nación

Los titulares que perciban sus haberes en el Banco Nación también podrán acceder a estos créditos utilizando la plataforma de home banking de la entidad. El trámite se realiza en pocos pasos, también de manera digital y sin necesidad de acercarse a una sucursal.

Una vez que se completa la gestión, el banco analiza la solicitud y, al igual que en el Banco Provincia, el monto aprobado se acreditará directamente en la cuenta bancaria del beneficiario en un plazo de hasta 48 horas hábiles. Desde ese momento, el dinero puede ser retirado por cajero, utilizado en compras o transferido a otra cuenta, según la necesidad del titular. Los plazos de devolución de préstamos se encuentran entre los 12 y los 72 meses, con cuotas fijas mensuales.

Para poder solicitar estos préstamos especiales en cualquiera de los bancos habilitados, los titulares deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Ser beneficiario de AUH, del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) o jubilado/pensionado.
  • Percibir los haberes en Banco Nación o Banco Provincia.
  • Contar con CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.
  • Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.
  • Mantener un buen historial crediticio.
  • No superar ingresos equivalentes al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente.
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH
Notas relacionadas
¿Becas Progresar con aumento? ANSES confirmó el monto para septiembre 2025
ANSES: cómo quedó el calendario de pagos para jubilados, AUH y planes sociales en septiembre 2025
ANSES paga un bono de $400.000 para las familias que cumplan este requisito

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar