Policiales
Crimen
La Matanza
Inesperado final

Giro inesperado en el crimen de la joven chofer de aplicaciones en La Matanza: cómo fue el trágico desenlace

El principal sospechoso tenía 20 años, era vecino de Candela Santa María y se habría quitado la vida al verse rodeado por efectivos policiales.

Los investigadores intentan establecer el móvil detrás del crimen de Candela Santa María, una joven de 24 años que trabajaba como chofer de aplicación y fue hallada muerta dentro de su auto en González Catán, partido de La Matanza. La familia de la víctima sostenía que fue asesinada durante un intento de robo, pero otras hipótesis cambió todo.

De hecho, un nuevo hallazgo, le dio un giro inesperado a la causa. La Policía de la Provincia de Buenos Aires descartó la hipótesis de robo e informó que allanó el domicilio del principal sospechoso, un joven de 20 años, identificado como Rodrigo López, alias "Piñon", que se habría quitado la vida al verse acorralado por los efectivos. Los datos surgen del último parte difundido por la fuerza.

Candela Santa María, apareció en la madrugada del sábado con un disparo en la cabeza. En un primer momento se habló de un intento de robo, pero las inconsistencias en la causa abrieron nuevas hipótesis que ahora marcan el rumbo de la investigación.

El hecho ocurrió entre la 1 y las 2 de la mañana en el cruce de Coronel Ramos y La Bastilla, cuando la joven se dirigía a buscar guardar su auto. Su familia relató en una primera instancia que estaba a punto de cumplir 25 años, que era “sana y trabajadora” y que dedicaba largas horas al volante para pagar el Fiat Cronos 0 km que había adquirido recientemente.

Ella trabajaba como chofer de app y hacía otros trabajos para poder pagar el auto”, contó su primo Fernando en diálogo con la prensa.

Sin embargo, la reconstrucción familiar acerca de un robo no coincidió con los datos relevados por los investigadores, que determinaron que la joven no se encontraba trabajando con la aplicación al momento del asesinato porque ya había apagado la plataforma antes del ataque. Es más, se estableció que Candela se encontraba camino a guardar el vehículo cuando luego de la medianoche dejó de responder mensajes.

Candela tenía 24 años y tres testigos señalaron a Rodrigo López como el autor del crimen: al verse rodeado por la Policía el joven se mató.

Cómo dieron con el principal sospechoso del crimen

Así, los detectives pasaron a enfocar la investigación sobre el vínculo entre Candela y el principal sospechoso. Su nombre apareció a partir de los testimonios de testigos. Gracias a otras tareas del Grupo Táctico Operativo, se acreditó su identidad.

En el reporte policial, se confirma que el sospechoso tenía 20 años, Rodrigo López, y era vecino de la víctima. Rápidamente, las autoridades organizaron un allanamiento de urgencia en la vivienda del joven, pero no estaba allí.

La búsqueda entonces se desplazó hasta una casa en Virrey del Pino en la que viven familiares. Al verse rodeado, y en presencia de un vecino, el sospechoso primero intentó huir por los fondos de la vivienda y, luego, efectuó un disparo contra sí mismo, lo que provocó su fallecimiento, de acuerdo a lo informado por la fuerza.

En sus redes, la joven mostraba su afición a las motos.

Por pedido de Diego Rulli, fiscal en turno de la UFI de Homicidios de La Matanza, las pericias en la escena quedaron a cargo de personal de la Policía Federal Argentina. Según informaron las fuentes a este medio, la investigación se centra ahora en tratar de entender la relación previa entre víctima y victimario.

La investigación en marcha

Desde la mañana del sábado, familiares, amigos y vecinos cortaron la Ruta 3 a la altura de Laferrere para pedir que se esclarezca el crimen. “Queremos justicia por Candela”, fue la consigna que se escuchó en la protesta.

