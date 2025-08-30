Giro inesperado en el crimen de la joven chofer de aplicaciones en La Matanza: cómo fue el trágico.  desenlace. 

Embed

“Ella trabajaba como chofer de app y hacía otros trabajos para poder pagar el auto”, contó su primo Fernando en diálogo con la prensa.

Sin embargo, la reconstrucción familiar acerca de un robo no coincidió con los datos relevados por los investigadores, que determinaron que la joven no se encontraba trabajando con la aplicación al momento del asesinato porque ya había apagado la plataforma antes del ataque. Es más, se estableció que Candela se encontraba camino a guardar el vehículo cuando luego de la medianoche dejó de responder mensajes.

Candela tenía 24 años y tres testigos señalaron a Rodrigo López como el autor del crimen: al verse rodeado por la Policía el joven se mató.

Cómo dieron con el principal sospechoso del crimen

Así, los detectives pasaron a enfocar la investigación sobre el vínculo entre Candela y el principal sospechoso. Su nombre apareció a partir de los testimonios de testigos. Gracias a otras tareas del Grupo Táctico Operativo, se acreditó su identidad.

En el reporte policial, se confirma que el sospechoso tenía 20 años, Rodrigo López, y era vecino de la víctima. Rápidamente, las autoridades organizaron un allanamiento de urgencia en la vivienda del joven, pero no estaba allí.

La búsqueda entonces se desplazó hasta una casa en Virrey del Pino en la que viven familiares. Al verse rodeado, y en presencia de un vecino, el sospechoso primero intentó huir por los fondos de la vivienda y, luego, efectuó un disparo contra sí mismo, lo que provocó su fallecimiento, de acuerdo a lo informado por la fuerza.

En sus redes, la joven mostraba su afición a las motos.

Por pedido de Diego Rulli, fiscal en turno de la UFI de Homicidios de La Matanza, las pericias en la escena quedaron a cargo de personal de la Policía Federal Argentina. Según informaron las fuentes a este medio, la investigación se centra ahora en tratar de entender la relación previa entre víctima y victimario.

La investigación en marcha

Desde la mañana del sábado, familiares, amigos y vecinos cortaron la Ruta 3 a la altura de Laferrere para pedir que se esclarezca el crimen. “Queremos justicia por Candela”, fue la consigna que se escuchó en la protesta.