Crimen de Rocío Collado en San Rafael: detuvieron e imputaron a su pareja

La investigación por el brutal femicidio de Rocío Collado en San Rafael tuvo un avance clave este jueves con la detención e imputación formal de Yamil Yunes, su pareja y principal sospechoso del crimen. Este viernes será llevado a la penitenciaría.
Yamil Yunes, de 31 años, fue trasladado a la comisaría y será imputado por homicidio agravado por el vínculo mediado por violencia de género.
Tras recibir el alta, detuvieron al principal sospechoso del femicidio de la docente en San Rafael. (Foto: Gentileza Mendoza Post)
Yunes, de 31 años, recibió el alta del área de Salud Mental del Hospital Schestakow cerca de las 14 y fue trasladado en un furgón de detenidos hasta la Comisaría Octava, donde permanecerá alojado hasta su derivación a la penitenciaría, prevista para este viernes.
El fiscal Iván Ábalos lo imputó por homicidio agravado por el vínculo mediado por violencia de género (femicidio), delito que prevé la prisión perpetua. En tanto, el abogado Ricardo Tosetto asumió su defensa y lo visitó mientras estaba bajo observación médica.
De acuerdo con el informe forense, Rocío murió por asfixia y tenía múltiples heridas de arma blanca. Los investigadores analizan además si el acusado intentó mutilar el cuerpo tras el ataque.
Un vecino que vio a Yunes nervioso en su domicilio resultó clave para guiar a la Policía hasta el lugar donde se halló el cuerpo.
El martes al mediodía, efectivos de la Policía de Mendoza encontraron el cuerpo de la joven dentro de una Fiat Fiorino blanca estacionada en la calle Isuel al 800. La víctima estaba envuelta en una sábana.
En un principio se hablaba de apuñalamientos, pero la autopsia determinó que la asfixia fue el mecanismo de muerte.
Según medios locales, Rocío había salido el lunes con la Fiorino y su familia perdió contacto. Ante la falta de respuestas, realizaron la denuncia que derivó en la búsqueda.
El sospechoso fue detenido en su casa, con manchas de sangre en la ropa, lo que fortaleció las sospechas en su contra. Sin embargo, en un primer momento no pudo ser imputado porque sufrió una crisis psicótica, aparentemente relacionada con el consumo de drogas.
La causa continúa con pericias y declaraciones testimoniales para reconstruir lo sucedido. El caso generó una fuerte conmoción en San Rafael y mantiene en vilo a la comunidad, que exige justicia por Rocío Collado.