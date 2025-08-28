Crimen de Rocío Collado en San Rafael: detuvieron e imputaron a su pareja

Un vecino que vio a Yunes nervioso en su domicilio resultó clave para guiar a la Policía hasta el lugar donde se halló el cuerpo.

se-monto-un-gran-operativo-en-la-zona-para-las-pericias-y-levantamiento-de-huellas-foto-gentileza-el-nueve-ZLG3QBPLEJHBFNVZVYEXQXA3VY Se montó un gran operativo en la zona para las pericias y levantamiento de huellas.

El hallazgo del cuerpo de Rocío

El martes al mediodía, efectivos de la Policía de Mendoza encontraron el cuerpo de la joven dentro de una Fiat Fiorino blanca estacionada en la calle Isuel al 800. La víctima estaba envuelta en una sábana.

En un principio se hablaba de apuñalamientos, pero la autopsia determinó que la asfixia fue el mecanismo de muerte.

Según medios locales, Rocío había salido el lunes con la Fiorino y su familia perdió contacto. Ante la falta de respuestas, realizaron la denuncia que derivó en la búsqueda.

el-principal-acusado-del-femicidio-de-rocio-collado-es-su-pareja-yamil-yunes-foto-facebook-P3AKDDOVTVBXHPLB7NPEZ7TESQ El principal acusado del femicidio de Rocío Collado es su pareja, Yamil Yunes. (Foto: Facebook)

Detención de Yamil Yunes

El sospechoso fue detenido en su casa, con manchas de sangre en la ropa, lo que fortaleció las sospechas en su contra. Sin embargo, en un primer momento no pudo ser imputado porque sufrió una crisis psicótica, aparentemente relacionada con el consumo de drogas.

La causa continúa con pericias y declaraciones testimoniales para reconstruir lo sucedido. El caso generó una fuerte conmoción en San Rafael y mantiene en vilo a la comunidad, que exige justicia por Rocío Collado.