Y agregó: "Ya estoy harto de aguantar. Cuarenta años esperamos y no pasó absolutamente nada. Mi mamá no me parió para que soporte una mochila, sino para que sea solidario. Toda mi vida fui solidario. Fui parte de los que fueron a Malvinas, vi gente morir y sobrevivir, lo que más me duele es que todavía los políticos no entienden y solo les importa su bolsillo o Capital. El interior sigue abandonado y me cansé de aguantarlo durante 40 años", expresó con furia y angustia.