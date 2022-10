Un histórico personaje de Scooby Doo sale del closet

Como era de esperar, el clip ha causado un gran revuelo en Twitter. Muchas personas han subido a la plataforma para celebrar la sexualidad confirmada de Velma.

Si bien algunas personas se sorprendieron con la noticia de la sexualidad de Velma, el hecho de que la detective que viste un suéter naranja sea lesbiana ha sido un secreto a voces entre los fanáticos del programa durante décadas.

Según Variety, James Gunn (quien escribió las primeras películas de acción en vivo) y Tony Cervone (productor supervisor de la serie Mystery Inc.) confirmaron que Velma es gay hace años. Sin embargo, nunca pudieron hacer explícita su sexualidad en la pantalla.

En 2020, según los informes, Gunn tuiteó que "intentó" hacer que Velma fuera gay en las películas de acción en vivo de Scooby-Doo.

"En 2001, Velma era explícitamente gay en mi guión inicial", escribió, y agregó: "Pero el estudio siguió diluyéndolo y diluyéndolo, volviéndose ambiguo (la versión filmada), luego nada (la versión lanzada) y finalmente teniendo un novio (la secuela)".

Mientras tanto, Cervone usó Instagram en el mismo año para dejar en claro que su visión de Velma era como un personaje gay.

"Obviamente no represento todas las versiones de Velma Dinkley, pero soy una de las personas clave que representa a esta. Dejamos nuestras intenciones tan claras como pudimos hace diez años. La mayoría de nuestros fanáticos lo entendieron. A aquellos que no 't, te sugiero que mires más de cerca. No hay nuevas noticias aquí ", escribió el productor.