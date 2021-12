Un joven comenzó a trabajar por error en la NASA y se quedó durante 8 años

"Hay un trabajo diferente que creemos que te puede gustar y es para ser manipulador en el equipo de gráficos de análisis y cinemática interactiva", le explicaron. Finalmente, solo tuvo una de las entrevistas. El reclutador lo llamó pocas semanas después para notificarle que el puesto era suyo.

En ese momento, Miller se mudó a Texas sin saber que estaba a punto de comenzar a trabajar para la NASA. "Simplemente no sabía los detalles porque me contrataron sin entrevistarme específicamente para ese puesto. Así que fui para allá y en el primer día en ese trabajo me di cuenta de todo", explicó en su cuenta de Tik Tok.

Miller se quedó sorprendido cuando descubrió dónde trabajaba realmente ya que no contaba con mucha experiencia en ese campo. Este joven estuvo ocho años trabajando allí. En 2015 Miller dejó su empleo en la NASA para poder volver a Los Ángeles con su familia. Aunque su actual trabajo nada tiene que ver con la NASA, su historia sigue sorprendiendo a todo el que la escucha.