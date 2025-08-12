Un personal trainer reveló cuántas dominadas por día son necesarias para tener un estado físico ideal

La técnica perfecta implica:

Suspensión total antes de iniciar.

Tirón controlado hasta que la barbilla supere la barra.

Descenso lento de al menos dos segundos.

Este control no solo aumenta fuerza y masa muscular, sino que también reduce el riesgo de lesión y mejora el rendimiento a largo plazo.

El primer objetivo: una dominada limpia

Para los principiantes, la prioridad es lograr una sola repetición impecable. Luego, el siguiente paso es llegar a entre ocho y diez repeticiones con buena forma.

Samuel recomienda ejercicios complementarios como:

Agarre estático: mantener la posición alta para fortalecer la espalda.

Dominadas excéntricas: centradas en el descenso controlado para adaptar la musculatura.

Remo invertido: ajustando la inclinación para regular la dificultad.

La constancia es clave: “La dominada es una habilidad y tendrás que entrenarla como tal, practicándola a diario”, afirma Samuel.

De 1 a 10 dominadas: progresión y estrategias

Pasar de una repetición a diez requiere meses de trabajo. Entre los métodos más efectivos están:

Series de baja repetición para fuerza máxima.

Dominadas asistidas con bandas para trabajar técnica y fuerza sin cargar todo el peso.

Dominadas escapulares para mejorar postura y estabilización.

Descanso-pausa, que alterna tandas cortas dentro de una misma serie para ganar resistencia y capacidad de recuperación.

Al alcanzar un buen número de repeticiones, se puede aumentar la dificultad con:

Peso extra mediante chalecos, mancuernas o discos.

Repeticiones parciales en la fase inferior para prolongar el tiempo bajo tensión.

Más frecuencia semanal, siempre con recuperación adecuada.

Samuel destaca que variar esquemas de repeticiones y técnicas —ya sea para fuerza, resistencia o hipertrofia— mantiene el progreso y evita el estancamiento.

La dominada, temida por muchos, puede convertirse en una aliada poderosa para ganar fuerza, control y un físico más completo, siempre que se respete la técnica y se entrene con constancia.