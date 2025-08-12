En vivo Radio La Red
CIENCIA

Un personal trainer reveló cuántas dominadas por día son necesarias para tener un estado físico ideal

Es un ejercicio completo que fortalece la espalda, los hombros y los brazos. Las estrategias para aumentar repeticiones y evolucionar cada día un poco más.

Las dominadas son uno de los ejercicios más icónicos del entrenamiento con peso corporal. Según el entrenador Ebenezer Samuel, de Men’s Health, este movimiento no solo fortalece la espalda de forma intensa, sino que también es una prueba real de capacidad física.

Hacer dominadas bien ejecutadas no es sencillo. Su dificultad está muy ligada al peso corporal: las personas más ligeras suelen tener ventaja, mientras que quienes pesan más —aunque sea músculo— enfrentan un reto mayor. La longitud de los brazos y la técnica también influyen de forma decisiva.

Samuel explica que todos pueden progresar en este ejercicio, pero los comienzos son duros, sobre todo para quienes nunca han completado una repetición. La clave está en superar la falta de familiaridad con la barra y seguir un plan de progresión inteligente.

¿Cuántas dominadas debe hacer un hombre para estar en forma?

No existe una cifra exacta para todos, ya que influyen el peso corporal, la técnica y las proporciones físicas. Sin embargo, como referencia, Samuel propone cinco dominadas estrictas como una meta realista y sólida.

La técnica perfecta implica:

  • Suspensión total antes de iniciar.
  • Tirón controlado hasta que la barbilla supere la barra.
  • Descenso lento de al menos dos segundos.

Este control no solo aumenta fuerza y masa muscular, sino que también reduce el riesgo de lesión y mejora el rendimiento a largo plazo.

El primer objetivo: una dominada limpia

Para los principiantes, la prioridad es lograr una sola repetición impecable. Luego, el siguiente paso es llegar a entre ocho y diez repeticiones con buena forma.

Samuel recomienda ejercicios complementarios como:

  • Agarre estático: mantener la posición alta para fortalecer la espalda.
  • Dominadas excéntricas: centradas en el descenso controlado para adaptar la musculatura.
  • Remo invertido: ajustando la inclinación para regular la dificultad.

La constancia es clave: “La dominada es una habilidad y tendrás que entrenarla como tal, practicándola a diario”, afirma Samuel.

De 1 a 10 dominadas: progresión y estrategias

Pasar de una repetición a diez requiere meses de trabajo. Entre los métodos más efectivos están:

  • Series de baja repetición para fuerza máxima.
  • Dominadas asistidas con bandas para trabajar técnica y fuerza sin cargar todo el peso.
  • Dominadas escapulares para mejorar postura y estabilización.
  • Descanso-pausa, que alterna tandas cortas dentro de una misma serie para ganar resistencia y capacidad de recuperación.

Al alcanzar un buen número de repeticiones, se puede aumentar la dificultad con:

  • Peso extra mediante chalecos, mancuernas o discos.
  • Repeticiones parciales en la fase inferior para prolongar el tiempo bajo tensión.
  • Más frecuencia semanal, siempre con recuperación adecuada.

Samuel destaca que variar esquemas de repeticiones y técnicas —ya sea para fuerza, resistencia o hipertrofia— mantiene el progreso y evita el estancamiento.

La dominada, temida por muchos, puede convertirse en una aliada poderosa para ganar fuerza, control y un físico más completo, siempre que se respete la técnica y se entrene con constancia.

