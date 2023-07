Un turista estadounidense se vacunó gratis en Argentina y lanzó polémicas frases que enojaron en las redes

Embed

"Les voy a contar como recibir beneficios de salud gratis siendo americano. Hoy es mejor que navidad", comienza diciendo el joven, mientras se ve de fondo la fachada del conocido nosocomio porteño, generando un revuelo en algunos usuarios de las redes sociales.

"Para ser honesto no sabía que iba a suceder. Tampoco puedo creer que sea realmente gratis. Ahora estoy en Argentina, donde el país brinda salud gratuita a todos los turistas y a todos los extranjeros. Voy a poner eso a prueba: si ofrecen algo gratis fuera de Estados Unidos, lo voy a conseguir", dijo mientras ingresaba al hospital.

Además, aclaró que le dieron una “divertida tarjetita”, en la que se podía leer “vacunación antigripal y antineumocócica”, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Ahora la pregunta más importante: ¿voy a sobrevivir al sistema gratis de salud?”, agregó mientras abandonaba el lugar luego de la extracción de sangre y la aplicación de la vacuna.

“Voy a esperar 24 horas para saber si sigo vivo o si tengo una tercera pierna o algo así”, expresó. Sin embargo, luego de que se cumplió el plazo, el turista aclaró que se encontraba bien: “Creo que voy a vivir”.

El video se volvió viral y recibió miles de críticas en las redes sociales

“Mira, esto da una publicidad positiva para el país y si vienen de USA/Europa a vacunarse gratis, de paso te gastan y consumen en el país”, “Un primo de vacaciones en Chile tuvo que internarse de urgencia por peritonitis y me acuerdo que no lo dejaron salir del país hasta que le giramos guita para pagar los gastos de la operación. Hasta el agua que tomó le facturaron. Y acá vienen a hacerse todo gratis”, “El “ay después les digo si sobrevivo a esta vacuna tercermundista” me da un odio”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.