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Un turista pidió un taxi de Buenos Aires a Bariloche y la cifra en dólares se volvió viral

Un joven ruso intentó contratar un traslado en la Ciudad y la respuesta del chofer sorprendió a todos. El pasajero reaccionó con humor ante el insólito monto.

Un turista pidió un taxi de Buenos Aires a Bariloche y la cifra en dólares se volvió viral. 

Un turista pidió un taxi de Buenos Aires a Bariloche y la cifra en dólares se volvió viral. 

Un video insólito se volvió viral en redes sociales y tuvo una propuesta inesperado. Un joven ruso, conocido como “Chico de Rusia”, se subió a un taxi en la Ciudad de Buenos Aires y le hizo un pedido poco común al conductor: viajar hasta la ciudad rionegrina de Bariloche.

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La escena fue grabada y compartida por el propio turista, y rápidamente acumuló miles de reproducciones por lo llamativo de la situación y el presupuesto que le pasó el chofer a su pasajero.

En el video se observa cómo el joven consulta al taxista si podía llevarlo hasta Bariloche. Lejos de rechazar la propuesta, el conductor respondió con total naturalidad y comenzó a evaluar el viaje. "No quiero ir en avión", argumentó el joven.

Según se escucha, el chofer estimó que el traslado podría costar alrededor de 3.000 dólares, considerando la distancia, la necesidad de buscar ropa de abrigo y la posibilidad de compartir comida durante el trayecto.

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La reacción del turista y el debate en redes

El joven reaccionó con humor ante el monto y el clip se viralizó rápidamente en distintas plataformas. Usuarios de todo el mundo comentaron la escena, destacando lo inusual del pedido.

Además, el video abrió el debate sobre el costo real de un viaje de estas características, teniendo en cuenta que la distancia entre Buenos Aires y Bariloche supera los 1.500 kilómetros.

Un fenómeno viral que mezcla turismo y curiosidad

El episodio combina humor, sorpresa y turismo, ante lo rápido que creció el hecho en el nicho digital. Mientras algunos usuarios celebraron la buena predisposición del taxista, otros analizaron la viabilidad del viaje. El video ya es tendencia y suma miles de interacciones, consolidándose como uno de los contenidos virales del momento.

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