Un turista pidió un taxi de Buenos Aires a Bariloche y la cifra en dólares se volvió viral. 

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La reacción del turista y el debate en redes

El joven reaccionó con humor ante el monto y el clip se viralizó rápidamente en distintas plataformas. Usuarios de todo el mundo comentaron la escena, destacando lo inusual del pedido.

Además, el video abrió el debate sobre el costo real de un viaje de estas características, teniendo en cuenta que la distancia entre Buenos Aires y Bariloche supera los 1.500 kilómetros.

Un fenómeno viral que mezcla turismo y curiosidad

El episodio combina humor, sorpresa y turismo, ante lo rápido que creció el hecho en el nicho digital. Mientras algunos usuarios celebraron la buena predisposición del taxista, otros analizaron la viabilidad del viaje. El video ya es tendencia y suma miles de interacciones, consolidándose como uno de los contenidos virales del momento.