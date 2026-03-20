Polémica por el avión de Adorni a Punta del Este: ¿Identificaron a quién filmó el video?

En un primer momento, en el Gobierno evitaron confirmar si presentarán una denuncia contra la empleada y bajo qué cargos.

De hecho, por el momento, ante la consulta de A24.com, desde la jefatura de Gabinete evitaron confirmar esa información.

Lo que si quedó claro en las últimas horas, fue la ratificación y el apoyo de Javier Milei a Adorni en el cargo de jefe de Gabinete.

Javier Milei con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Foto X

En medio de versiones de supuesto malestar de Karina Milei por el escándalo por los pagos millonarios para viajar en un avión privado con su familia a Punta del Este, en las últimas horas aparecieron más poyos de funcionarios de la Casa Rosada a pesar de que Adorni seguía sumando denuncias.

Entre las causas por las que Adorni es investigado en la justicia figuran denuncias por posible enriquecimiento ilícito, e incumplimiento de normas que él mismo firmó, como la prohibición de subir al avion presidencial a familiares, en este caso, su esposa, Bettina Angeletti.

En las últimas horas Adorni fue denunciado por la diputada Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito para que se investigue la compra de una casa en un country y supuestas contrataciones con el Estado a la empresa propiedad de su esposa, lo que de confirmarse, se enmarcaría en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros eventuales delitos.

Entre las contrataciones del Estado con la empresa propiedad de Bettina Angeletti se mencionan licitaciones públicas para la concesión del predio de Tecnópolis y de cursos de capacitación a empleados del Estado en diversos organismos públicos.

En el triángulo de hierro de Milei este jueves seguían sosteniendo que Adorni que según señalaban "está firme 100 %" en el cargo aseguraban las fuentes consultadas este viernes, que indicaban que el jefe de Gabinete conservaba la confianza de la cúpula del gobierno, es decir, del presidente Javier Milei y de su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei.

El propio presidente en sus últimos discursos públicos y mensajes en redes sociales, atribuyó los escándalos que envuelven a Adorni, con supuestas operaciones políticas que tienen por objetivo, desestabilizar al Gobierno.