Polémica por el avión de Adorni a Punta del Este: ¿Identificaron a quién filmó el video?
Mientras en la Justicia investigan quién filmó el video de Adorni viajando en un avión privado a Punta del Este, en Casa Rosada mencionan a una empleada del aeropuerto, sindicalista y militante de izquierda.
Mientras en la Justicia investigan cómo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó el avión privado con el que viajó junto a su familia en febrero a Punta del Este, fuentes de la Casa Rosada volvieron a relativizar el tema, y atribuyeron la filmación que puso al funcionario en el ojo de la tormenta, a una empleada del aeropuerto de San Fernando que vincularon con el sindicalismo y partidos de izquierda.
Sin embargo, fuentes del entorno del jefe de Gabinete consultadas por A24.com, aclararon que "no" tienen confirmada la identidad de la persona que filmó a Adorni el video de la polémica que ahora investiga la Justicia, por incongruencias en la forma de pago y su posiblle financiamiento con fondos de una empresa contratada por Canal 7, es decir, con fondos del Estado.
Según dejaron trascender desde un sector de la Casa Rosada, la autora del video sería una joven identificada como Victoria Correa, empleada de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en el Aeropuerto de San Fernando, afiliada al sindicato ATEPSA y del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS).
La misma versión oficialista indica que en San Fernando hay 70 empleados de planta permanente trabajando y que la joven habría sido vista filmando por algunos de sus compañeros, algo que ahora deberá investigar a justicia.
En un primer momento, en el Gobierno evitaron confirmar si presentarán una denuncia contra la empleada y bajo qué cargos.
De hecho, por el momento, ante la consulta de A24.com, desde la jefatura de Gabinete evitaron confirmar esa información.
En medio de versiones de supuesto malestar de Karina Milei por el escándalo por los pagos millonarios para viajar en un avión privado con su familia a Punta del Este, en las últimas horas aparecieron más poyos de funcionarios de la Casa Rosadaa pesar de que Adorni seguía sumando denuncias.
Entre las causas por las que Adorni es investigado en la justicia figuran denuncias por posible enriquecimiento ilícito, e incumplimiento de normas que él mismo firmó, como la prohibición de subir al avion presidencial a familiares, en este caso, su esposa, Bettina Angeletti.
En las últimas horas Adorni fue denunciado por la diputada Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito para que se investigue la compra de una casa en un country y supuestas contrataciones con el Estado a la empresa propiedad de su esposa, lo que de confirmarse, se enmarcaría en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros eventuales delitos.
Entre las contrataciones del Estado con la empresa propiedad de Bettina Angeletti se mencionan licitaciones públicas para la concesión del predio de Tecnópolis y de cursos de capacitación a empleados del Estado en diversos organismos públicos.
En el triángulo de hierro de Milei este jueves seguían sosteniendo que Adorni que según señalaban "está firme 100 %" en el cargo aseguraban las fuentes consultadas este viernes, que indicaban que el jefe de Gabinete conservaba la confianza de la cúpula del gobierno, es decir, del presidente Javier Milei y de su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei.
El propio presidente en sus últimos discursos públicos y mensajes en redes sociales, atribuyó los escándalos que envuelven a Adorni, con supuestas operaciones políticas que tienen por objetivo, desestabilizar al Gobierno.