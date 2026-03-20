Funaron a Fernando Burlando y Barby Franco por su video en una favela: "Romantizando la pobreza"

Lejos de esquivar la polémica, Barby decidió responder a sus seguidores y contar su experiencia. “Me re sorprendí. Yo pensé que me iba a encontrar con algo más fuerte y realmente la pasé bárbaro”, aseguró. Además, destacó: “La gente es muy respetuosa, muy amable y re solidaria”. Frente a quienes le preguntaron si sintió miedo, fue contundente: “¡Cero! Yo me crié en una y en Argentina. Mas o menos los códigos los tenía”. Incluso, ante la duda sobre si hay que pedir permiso para ingresar, explicó: “Como en todos lados... Hay códigos”.

Así, lo que parecía un simple video turístico terminó abriendo una discusión más profunda sobre los límites de este tipo de contenidos y la mirada con la que se muestran ciertas realidades.