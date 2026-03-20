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Funaron a Fernando Burlando y Barby Franco por su video en una favela: "Romantizando la pobreza"

Fernando Burlando y Barby Franco fueron duramente cuestionados luego de publicar un video en sus redes en una favela en Brasil.

Funaron a Fernando Burlando y Barby Franco por su video en una favela: Romantizando la pobreza

Funaron a Fernando Burlando y Barby Franco por su video en una favela: "Romantizando la pobreza"

Las vacaciones de Fernando Burlando y Barby Franco en Brasil quedaron en el centro de la polémica tras la publicación de un video que rápidamente se volvió viral. Lo que comenzó como una experiencia turística en Río de Janeiro terminó generando un fuerte debate en redes sociales, donde muchos usuarios los acusaron de “romantizar la pobreza”.

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La pareja, que se encuentra disfrutando de unos días de descanso junto a su hija Sarah, decidió sumarse a una de las tendencias más populares de este 2026: el llamado “Favela Trend”. En ese contexto, visitaron la favela Rocinha, uno de los puntos más conocidos de la ciudad, donde turistas suelen grabar un video con vistas panorámicas del lugar.

Siguiendo el formato viral —cuyo costo ronda los 200 reales—, Barby fue la protagonista de la escena. Mientras Burlando quedó en un rol secundario, encargado de abrirle la puerta hacia el mirador, la modelo recorrió la terraza, posó frente a cámara y se sentó en la ya icónica silla, todo registrado por un dron que captó la magnitud del paisaje. El clip fue musicalizado con Baianá, del grupo Barbatuques, y acompañado por una frase que no pasó desapercibida: “Con el permiso de la favela”, en un guiño a la expresión popularizada por Wanda Nara.

Aunque el posteo acumuló miles de likes y comentarios positivos, también despertó una fuerte ola de críticas. “¿Cuál es el criterio para hacer esto?”, “Romantizando la pobreza”, “No entiendo el mensaje”, “La verdad lucrar con la pobreza mucho sentido no encuentro”, “Qué pavada por dios. Eso es estar al p... y tener plata”, “Lo único que tiene es plata, pobre”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en la publicación, reavivando el debate sobre el llamado “turismo de pobreza”.

Lejos de esquivar la polémica, Barby decidió responder a sus seguidores y contar su experiencia. “Me re sorprendí. Yo pensé que me iba a encontrar con algo más fuerte y realmente la pasé bárbaro, aseguró. Además, destacó: “La gente es muy respetuosa, muy amable y re solidaria”. Frente a quienes le preguntaron si sintió miedo, fue contundente: “¡Cero! Yo me crié en una y en Argentina. Mas o menos los códigos los tenía”. Incluso, ante la duda sobre si hay que pedir permiso para ingresar, explicó: “Como en todos lados... Hay códigos”.

Así, lo que parecía un simple video turístico terminó abriendo una discusión más profunda sobre los límites de este tipo de contenidos y la mirada con la que se muestran ciertas realidades.

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