Una abuela de 83 años dice tener el mejor sexo de su vida con su novio de 37 y reveló su posición preferida

Ya entonces, dejó boquiabiertos a los presentadores Phillip Schofield y Holly Willoughby cuando les dijo: "Mi piel es muy delgada, es como un tejido. Mohamed debe tener cuidado cuando me agarra porque me desgarra la piel. La piel de mis piernas es muy, muy delgada".

"Cuando se trata de hacer el amor, puede ser doloroso. Podría terminar en urgencias con rasgaduras en la piel, pero logramos resolver ese problema porque a veces lo hacemos con la posición del perrito", contó. También reveló que la primera vez que la pareja tuvo relaciones sexuales fue "muy duro".

"Nadie estuvo cerca de mí durante 35 años, me sentí como una virgen otra vez. Usamos un tubo entero de lubricante KY", detalló.

Cómo nació el amor en la pareja

Iris conoció a Mohamed por Facebook en 2019. Hablando con la revista Closer, tres años después, la mujer expresó: "No esperaba tener el mejor sexo de mi vida a los 83 años, pero ciertamente no me quejo. Mohamed me mantiene joven, especialmente debajo de las sábanas".

Más allá de sus declaraciones, la familia de Iris está sorprendida de que la relación con un hombre 47 años menor que ella haya llegado tan lejos, sobre todo después de haberle advertido de que Mohamed podría estar detrás de su dinero.

En una entrevista con Sun Online hace tres años, el hijo de Iris, Stephen Jones, de 53 años, señaló que el romance amenazaba con dividir a la familia.

“Ella contó que había estado con él en Egipto. No sabía su edad y realmente no pensé demasiado en eso. Entonces, un día, ella vino y me confesó: 'Me estoy enamorando de él'. Cuando me enteré de su edad, discutimos bastante. Mi hermano tampoco lo aceptaba, tenía mis dudas por la diferencia de edad”, afirmó Stephen.

Sin embargo, pese a la resistencia de su familia, la mujer sigue adelante con su relación y afirma que Mohamed no busca su dinero, ni siquiera el pasaporte para Gran Bretaña.