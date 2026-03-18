Una bacteria intestinal sorprende a la ciencia: podría potenciar la fuerza muscular y cambiar el envejecimiento

Este concepto, conocido como eje intestino-músculo, propone que los microorganismos que habitan el tracto digestivo pueden modular funciones metabólicas clave, afectando directamente la energía, la resistencia y la fuerza del cuerpo humano.

Según los investigadores, este vínculo no es casual. Las bacterias intestinales producen compuestos que participan en procesos metabólicos fundamentales, como la síntesis de energía y la regulación de la inflamación, dos factores cruciales para el rendimiento muscular.

“Estamos frente a un cambio de paradigma”, sostienen los especialistas. “El músculo no solo depende del ejercicio o la alimentación, sino también de la composición de la microbiota”.

Roseburia: la bacteria que podría marcar la diferencia

El estudio puso el foco en un grupo específico de bacterias del género Roseburia, particularmente en Roseburia inulinivorans, que mostró una fuerte asociación con mejores indicadores físicos.

Los resultados fueron contundentes: las personas con mayor presencia de esta bacteria presentaban niveles superiores de fuerza muscular, tanto en extremidades superiores como inferiores.

Además, otras especies del mismo grupo, como Roseburia intestinalis, también demostraron vínculos positivos con la condición física general.

Entre los datos más llamativos, se destaca que:

Adultos mayores con estas bacterias registraron hasta un 29% más de fuerza en las manos , un indicador clave de salud muscular.

En adultos jóvenes, la presencia de estas bacterias se asoció con mayor resistencia cardiorrespiratoria y mejor desempeño físico general.

Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que la microbiota intestinal podría desempeñar un papel determinante en la calidad de vida, especialmente en edades avanzadas.

El envejecimiento y la pérdida de estas bacterias

Uno de los aspectos más relevantes del estudio fue observar que las bacterias del género Roseburia son menos frecuentes en personas mayores.

Este dato no es menor. La disminución de estas bacterias podría estar relacionada con la sarcopenia, es decir, la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular asociada al envejecimiento.

En este sentido, los investigadores plantean una posibilidad revolucionaria: si se logra restaurar o estimular la presencia de estas bacterias, podría ralentizarse el deterioro muscular.

“El envejecimiento no es solo una cuestión de tiempo, sino también de microbiota”, sugieren los autores del trabajo.

Cómo se realizó el estudio: humanos y laboratorio

Para llegar a estas conclusiones, el equipo científico llevó adelante un análisis exhaustivo que incluyó a más de 120 personas, divididas entre adultos jóvenes y mayores.

A cada participante se le evaluó:

La composición de su microbiota intestinal , a partir de muestras biológicas.

Su rendimiento físico, mediante pruebas de fuerza, resistencia y capacidad funcional.

Pero el estudio no se limitó a la observación en humanos. Para profundizar en los resultados, los investigadores avanzaron hacia un modelo experimental en animales.

En laboratorio, ratones fueron tratados con estas bacterias durante un período de ocho semanas. El objetivo era comprobar si la relación observada también implicaba un efecto causal.

Resultados en ratones: un impacto contundente

Los experimentos en animales arrojaron resultados aún más impactantes. Los ratones que recibieron las bacterias mostraron:

Un aumento del 30% en la fuerza muscular .

Cambios estructurales en los músculos, con fibras más grandes .

Mayor proporción de fibras de contracción rápida, fundamentales para la potencia y la explosividad.

Estos cambios no fueron superficiales. Según los investigadores, se relacionaron con modificaciones en procesos metabólicos clave, vinculados a la producción de energía muscular.

En otras palabras, las bacterias no solo estaban presentes: estaban influyendo activamente en la biología del músculo.

Las limitaciones del estudio: lo que aún falta saber

A pesar del entusiasmo que generaron los resultados, los científicos advierten que todavía hay interrogantes importantes por resolver.

Uno de los principales desafíos es que las bacterias administradas no lograron colonizar de manera permanente el intestino de los animales. Esto plantea dudas sobre la viabilidad de tratamientos a largo plazo.

Además, aún no está claro si:

Las bacterias son la causa directa del aumento de la fuerza.

O si su presencia es una consecuencia de otros factores, como la dieta o el estilo de vida.

Por eso, los especialistas insisten en la necesidad de realizar estudios más amplios y prolongados en humanos antes de trasladar estos hallazgos a aplicaciones clínicas.

Un futuro prometedor: terapias basadas en bacterias

Más allá de las limitaciones, el descubrimiento abre un abanico de posibilidades que hasta hace poco parecían ciencia ficción.

Entre las potenciales aplicaciones se destacan:

Desarrollo de probióticos específicos para mejorar la fuerza muscular.

Tratamientos destinados a prevenir la sarcopenia en adultos mayores.

Estrategias para optimizar el rendimiento físico en deportistas.

Incluso, algunos expertos sugieren que en el futuro podrían diseñarse terapias personalizadas basadas en la microbiota, adaptadas a las necesidades de cada individuo.

El intestino, protagonista de una nueva medicina

El creciente interés por la microbiota intestinal está transformando la manera en que se entiende la salud humana. Lejos de ser un sistema aislado, el intestino aparece como un actor central en múltiples funciones del organismo.

Este estudio se suma a una lista cada vez más extensa de investigaciones que vinculan la microbiota con:

El sistema inmunológico

La salud mental

El metabolismo

Y ahora, también, la fuerza muscular

La idea de que “somos lo que comemos” adquiere un nuevo significado: no solo importa la dieta, sino también cómo nuestras bacterias procesan esos alimentos.