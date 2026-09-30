Una experta en orden y limpieza comparte su truco definitivo para limpiar las zapatillas blancas: "fórmula mágica" es la clave

La clave está en realizar el procedimiento por etapas y, sobre todo, no apurarse durante el secado.

El primer paso antes de limpiar las zapatillas

Antes de preparar cualquier producto, hay una tarea fundamental: retirar los cordones y eliminar la suciedad superficial.

Para eso se puede utilizar un cepillo seco, preferentemente de cerdas que permitan retirar polvo, tierra y restos de barro sin ejercer una presión excesiva sobre el material.

Este paso es importante porque permite quitar las partículas más grandes antes de comenzar con la limpieza húmeda. Si se aplica directamente una mezcla sobre una zapatilla cubierta de tierra, parte de esa suciedad puede terminar distribuyéndose por toda la superficie.

Una vez retirado el polvo, se pueden enjuagar las zapatillas únicamente con agua.

La idea no es empaparlas innecesariamente, sino preparar el material para el siguiente paso. También conviene revisar previamente las indicaciones del fabricante, especialmente cuando se trata de materiales delicados como cuero, gamuza o ante.

El método difundido por La Ordenatriz está pensado principalmente para determinados tipos de calzado y no significa que cualquier zapatilla pueda tratarse de la misma manera.

La fórmula casera que propone La Ordenatriz

Una vez realizada la limpieza inicial, llega el momento de preparar la denominada “fórmula mágica”, nombre con el que Begoña Pérez identifica una de sus preparaciones de limpieza.

La mezcla lleva solamente tres componentes y debe prepararse respetando las cantidades indicadas:

500 mililitros de agua caliente.

2 cucharaditas pequeñas de jabón en escamas.

60 mililitros de amoniaco.

Con estas proporciones se obtiene aproximadamente 600 mililitros de solución, una cantidad que puede alcanzar para limpiar más de un par dependiendo del nivel de suciedad y de la cantidad utilizada.

El objetivo de esta preparación es generar una solución capaz de ayudar a desprender la suciedad adherida a la superficie de las zapatillas.

Sin embargo, hay una cuestión fundamental: el amoniaco requiere precauciones especiales. Debe utilizarse en un ambiente ventilado, evitar el contacto con los ojos y la piel y seguir las indicaciones de seguridad del envase.

Además, nunca debe mezclarse amoniaco con lavandina o productos que contengan cloro, ya que pueden producirse gases peligrosos.

Cómo aplicar el método paso por paso

Con las zapatillas previamente cepilladas y humedecidas, se puede comenzar con la aplicación de la solución.

La recomendación es distribuir la fórmula sobre la superficie y volver a utilizar un cepillo, prestando especial atención a las zonas que concentran mayor cantidad de suciedad.

No es necesario ejercer una fuerza desmedida. Una fricción demasiado intensa puede deteriorar determinados tejidos, levantar fibras o generar marcas.

La limpieza debe hacerse de manera progresiva, recorriendo diferentes sectores del calzado hasta conseguir que la suciedad vaya desprendiéndose.

En las zonas particularmente afectadas, se puede insistir con movimientos controlados.

Después de completar el cepillado, llega una etapa que muchas veces se pasa por alto: retirar correctamente los restos de la mezcla.

Para eso se puede utilizar un paño húmedo y, según el tipo de material, realizar un aclarado cuidadoso con agua.

El objetivo es evitar que queden residuos del producto sobre la zapatilla.

El secado es tan importante como la limpieza

Una vez terminado el procedimiento, las zapatillas deben secarse correctamente.

Según las recomendaciones difundidas por la especialista, no conviene colocarlas directamente bajo el sol ni cerca de una fuente intensa de calor.

Aunque pueda parecer una buena idea acelerar el proceso, una exposición excesiva al calor puede provocar cambios de color, deformaciones o marcas en algunos materiales.

La recomendación es dejarlas secar de forma natural y en posición plana.

Esta última indicación también apunta a evitar la aparición de cercos o marcas en determinadas zonas de la zapatilla.

Por eso, una limpieza exitosa no depende solamente de la fórmula utilizada. El último tramo del proceso puede ser determinante para que el calzado conserve un aspecto uniforme.

¿Por qué algunos especialistas desaconsejan el lavarropas?

Una de las razones por las que este procedimiento resulta atractivo es que permite evitar el lavarropas.

La principal advertencia tiene que ver con la estructura de determinadas zapatillas. Durante un ciclo de lavado, el movimiento constante, el agua y el centrifugado pueden afectar algunas uniones del calzado.

En particular, los adhesivos utilizados para unir diferentes partes de las zapatillas pueden deteriorarse.

También existe la posibilidad de que determinados modelos pierdan color o sufran deformaciones.

Esto no significa que todas las zapatillas se dañen en el lavarropas. Algunos fabricantes contemplan expresamente el lavado a máquina. Por eso, la etiqueta y las recomendaciones del fabricante deben ser siempre la primera referencia.

Cuando el calzado no está preparado para un lavado de este tipo, una limpieza manual puede ser una alternativa menos agresiva.

Qué hacer si las zapatillas son de colores

El procedimiento también contempla el caso de las zapatillas que no son blancas.

En estos modelos, la recomendación difundida por Pérez consiste en cepillar utilizando la fórmula y posteriormente aclarar con agua.

En estos casos no sería necesario recurrir a un producto blanqueador adicional.

Esto resulta relevante porque aplicar productos demasiado agresivos sobre una zapatilla de color puede provocar justamente el efecto contrario al buscado: alterar la tonalidad original del material.

Por eso, antes de aplicar cualquier preparado sobre todo el calzado, una buena práctica consiste en probarlo en una zona pequeña y poco visible.

El problema de los cordones también tiene solución

Los cordones suelen ser una de las partes que más suciedad acumulan. Además, al poder retirarse fácilmente, tienen un tratamiento diferente al resto de la zapatilla.

Una de las alternativas consiste en dejarlos en remojo dentro de la misma fórmula utilizada para el calzado.

Después del tratamiento, deben enjuagarse correctamente para eliminar los restos de producto.

También se difundió otra preparación para los cordones basada en bicarbonato de sodio y vinagre blanco.

La técnica consiste en combinar una cucharada de bicarbonato con una cucharada de vinagre hasta obtener una pasta. Posteriormente, se coloca sobre los cordones y se deja actuar durante aproximadamente media hora.

Una vez transcurrido ese tiempo, se deben enjuagar.

En este punto también es conveniente recordar que mezclar sustancias de limpieza no siempre aumenta su eficacia. La reacción entre bicarbonato y vinagre genera principalmente dióxido de carbono y agua, por lo que la efervescencia puede ayudar mecánicamente a desprender suciedad, pero no convierte la mezcla en un limpiador universal.

Qué hacer si aparecen manchas amarillas

Uno de los problemas más frecuentes después de limpiar zapatillas blancas es que aparezcan marcas amarillentas durante el secado.

Según la explicación difundida por La Ordenatriz, estas manchas pueden estar relacionadas con un aclarado insuficiente.

Cuando quedan restos de determinados productos sobre el tejido y posteriormente el calzado se seca, pueden aparecer marcas que afectan el resultado final.

Para intentar solucionarlo, la especialista propone recurrir al vinagre de limpieza, cepillar nuevamente la zona y volver a aclarar con agua.

La etapa del aclarado vuelve a ocupar un lugar central.

La idea es retirar correctamente los residuos y evitar que permanezcan sustancias sobre las fibras.

Los errores que conviene evitar al limpiar zapatillas

Más allá de la fórmula elegida, hay una serie de errores habituales que pueden terminar dañando el calzado.

Uno de ellos es utilizar demasiada cantidad de producto. Más limpiador no necesariamente significa mejores resultados.

Otro error consiste en frotar con una intensidad excesiva. Algunas telas pueden deteriorarse cuando se las somete repetidamente a una fricción fuerte.

También es importante no dejar las zapatillas expuestas durante horas al sol directo con la intención de acelerar el secado.

Y existe una última precaución especialmente importante cuando se utiliza amoniaco: no combinarlo con lavandina, cloro ni otros productos incompatibles.

Además, se recomienda trabajar con buena ventilación y utilizar las medidas de protección indicadas en la etiqueta del producto.

Una alternativa para recuperar el aspecto del calzado

Las zapatillas forman parte de la vestimenta diaria y, por eso, inevitablemente acumulan suciedad. Sin embargo, eso no significa que cada mancha implique tener que reemplazar el calzado.

El método difundido por Begoña Pérez, La Ordenatriz, propone una limpieza manual basada en agua caliente, jabón en escamas y amoniaco, seguida de un cepillado cuidadoso y un correcto aclarado.

La principal diferencia respecto de un lavado convencional está en que permite trabajar directamente sobre las áreas más sucias, sin someter todo el calzado a un ciclo de lavado.

Aun así, cada zapatilla requiere un tratamiento acorde con sus materiales. No es recomendable aplicar una misma fórmula indiscriminadamente sobre cuero, gamuza, ante, telas delicadas o materiales especiales.

Por eso, antes de comenzar, conviene comprobar las indicaciones del fabricante y hacer una prueba en una zona poco visible.

En definitiva, la limpieza de las zapatillas no depende únicamente de encontrar una fórmula casera. La preparación previa, la cantidad de producto, la forma de cepillar, el aclarado y el secado son partes fundamentales del procedimiento.

Con estos cuidados, y siempre teniendo en cuenta las características particulares de cada calzado, una tarea doméstica que muchas veces termina en el lavarropas puede transformarse en un proceso manual mucho más controlado.