Ataúd de cartón, remera de Verón y Newell's: el repudiable festejo de Rosario Central tras ganar la Supercopa Internacional

Esta actitud no resultó un hecho aislado en la delegación rosarina. Apenas consumado el retorno al Aeropuerto Internacional de Rosario, el plantel encabezó cánticos agraviantes junto a los hinchas que acudieron a recibirlos en la terminal, entonando frases agresivas hacia la parcialidad platense.

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El trasfondo del encono venía gestándose desde los días previos a la gran final en Santiago del Estero, alimentado por el malestar del plantel del Canalla ante la postura asumida por la dirigencia y el equipo albirrojo en 2025. En la antesala del cruce decisivo, el propio Marco Ruben había expresado ante las cámaras de Canal 3 de Rosario el sentimiento del vestuario: “Queremos ganar esta final por orgullo propio, por lo que pasó hace un tiempo con ellos. A mí me dolió mucho, creo que al hincha también. Si lo tomamos para bien, que nos dé fuerza positiva para este partido, mucho mejor”.

A las palabras del histórico goleador se sumaron las declaraciones formuladas horas más tarde por el defensor Ignacio Ovando, quien reforzó la postura colectiva del grupo antes de salir a la cancha: “Para nosotros fue una falta de respeto. Lo tomamos así, nos dolió un montón para todos los que somos hinchas, como lo es Marquitos. Sabemos que enfrentamos a un rival que tuvo una falta de respeto para con nosotros y lo enfrentamos con eso en mente”.