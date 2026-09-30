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Ataúd de cartón, remera de Verón y Newell's: el repudiable festejo de Rosario Central tras ganar la Supercopa Internacional

Rosario Central celebró la Supercopa Internacional en el Monumento a la Bandera con polémicos gestos hacia Verón y Newell's. El análisis.

Los jugadores de Rosario Central en medio de los festejos por el título con un cajón con la cara de Verón. Foto: Sebastián Granata

Los jugadores de Rosario Central en medio de los festejos por el título con un cajón con la cara de Verón. Foto: Sebastián Granata

Tras haber gritado campeón el pasado sábado en la provincia de Santiago del Estero tras imponerse por 3-1 frente a Estudiantes de La Plata, el plantel profesional de Rosario Central protagonizó una multitudinaria caravana junto a su público en las calles rosarinas. Sin embargo, la algarabía por la obtención del título internacional quedó empañada por una serie de gestos y cargadas repudiables que varios futbolistas dirigieron contra el Pincha, su presidente Juan Sebastián Verón y el clásico rival de la ciudad.

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La marea auriazul se concentró en el emblemático Monumento a la Bandera, donde los jugadores abordaron un micro descapotado para exhibir el trofeo alcanzado y recordar pasadas conquistas como la Copa Conmebol 1995 y la Copa de la Liga Profesional 2023. En medio del trayecto, las miradas se posaron sobre un ataúd de cartón pintado de rojo portado por Marco Ruben y Franco Ibarra con la leyenda “E de LP - Q.E.P.D. - Verón”, al que se le sumó el despliegue de una muñeca inflable vestida con la camiseta de Newell's Old Boys.

Gastón Ávila, con una remera tildando a Juan Sebastián Verón sobre la bandera del Reino Unido en los festejos de la Supercopa Internacional. (Diario La Capital)

Cuáles fueron los provocativos gestos de los futbolistas de Rosario Central contra Verón

El tono de las provocaciones continuó de la mano del defensor Gastón Ávila, quien lució durante los festejos una remera con la cara de Juan Sebastián Verón estampada sobre la bandera del Reino Unido (Union Jack), alimentando el mito popular surgido tras la actuación del dirigente en el Mundial de Corea-Japón 2002 con la Selección Argentina.

Esta actitud no resultó un hecho aislado en la delegación rosarina. Apenas consumado el retorno al Aeropuerto Internacional de Rosario, el plantel encabezó cánticos agraviantes junto a los hinchas que acudieron a recibirlos en la terminal, entonando frases agresivas hacia la parcialidad platense.

Por qué existía tanta tensión previa entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata

El trasfondo del encono venía gestándose desde los días previos a la gran final en Santiago del Estero, alimentado por el malestar del plantel del Canalla ante la postura asumida por la dirigencia y el equipo albirrojo en 2025. En la antesala del cruce decisivo, el propio Marco Ruben había expresado ante las cámaras de Canal 3 de Rosario el sentimiento del vestuario: “Queremos ganar esta final por orgullo propio, por lo que pasó hace un tiempo con ellos. A mí me dolió mucho, creo que al hincha también. Si lo tomamos para bien, que nos dé fuerza positiva para este partido, mucho mejor”.

A las palabras del histórico goleador se sumaron las declaraciones formuladas horas más tarde por el defensor Ignacio Ovando, quien reforzó la postura colectiva del grupo antes de salir a la cancha: “Para nosotros fue una falta de respeto. Lo tomamos así, nos dolió un montón para todos los que somos hinchas, como lo es Marquitos. Sabemos que enfrentamos a un rival que tuvo una falta de respeto para con nosotros y lo enfrentamos con eso en mente”.

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