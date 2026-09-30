Israel aseguró que un "terrorista" intentó estrellar el avión de FlyDubai: "Quería asesinar a 180 israelíes"

El vuelo que encendió las alarmas durante su recorrido

El avión involucrado fue el FZ1073 de Flydubai, que había despegado de Abu Dabi con destino al aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv.

Aproximadamente dos horas después del despegue, la aeronave emitió una alerta de emergencia y registró cambios bruscos en su trayectoria. Según datos citados del sitio especializado FlightRadar24, el avión descendió de unos 33.000 pies a 17.000 pies en aproximadamente un minuto y luego realizó movimientos inusuales cerca de la frontera con Jordania.

La situación provocó preocupación entre las autoridades israelíes, que intentaron establecer comunicación con la aeronave y desplegaron aviones ante el temor de un posible secuestro.

Finalmente, la tripulación solicitó autorización para aterrizar de emergencia en Arabia Saudita y el avión fue desviado hacia Tabuk, donde pudo completar el aterrizaje sin consecuencias para los pasajeros.

Qué dijeron los ministros israelíes sobre el supuesto ataque

Ben Gvir fue uno de los primeros funcionarios israelíes en referirse públicamente al episodio. El ministro sostuvo que el hecho representaba un nuevo ejemplo de la amenaza que supone el terrorismo y afirmó que Israel debía profundizar su política de seguridad.

Según su versión, el objetivo del atacante habría sido provocar la caída del avión y matar a quienes viajaban a bordo. También planteó que el episodio demostraba la necesidad de mantener la presión militar israelí en distintos frentes de la región.

El ministro de Finanzas afirmó que quien intente estrellar un avión debe pagar el mismo precio que si hubiera concretado los asesinatos y extendió esa acusación a cualquier Estado u organización terrorista que pudiera estar detrás del hecho.

Las declaraciones de ambos funcionarios fueron realizadas mientras la investigación todavía estaba en curso.

Pasajeros describieron una situación de extrema tensión

Mientras las autoridades investigan lo sucedido, algunos pasajeros citados por medios israelíes dieron detalles sobre lo que habría ocurrido dentro de la aeronave.

Según esos testimonios, el copiloto habría atacado al comandante y algunos pasajeros habrían intervenido para ayudar a mantener el control del avión. Uno de los pasajeros afirmó que el piloto había sido apuñalado y que varias personas colaboraron con el otro integrante de la tripulación para conseguir aterrizar.

Otro pasajero señaló que el comandante herido se encontraba en estado crítico y que un dentista que viajaba en el avión le brindó asistencia médica.

Estas versiones, sin embargo, no fueron confirmadas oficialmente hasta el momento y forman parte de los elementos que deberán ser establecidos por la investigación.

TERROR A BORDO DE UN VUELO DE DUBÁI A TEL ISRAEL: PASAJEROS EVITAN ATAQUE TERRORISTA

El aeropuerto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz de Tabuk confirmó que recibió una solicitud de socorro del vuelo FZ1073 a las 8.44 hora local del miércoles. Ante el pedido, se activó el estado de emergencia y se prepararon los recursos necesarios para recibir a la aeronave. El avión aterrizó de manera segura alrededor de las 9.45.

Las autoridades aeroportuarias informaron que tanto el comandante como el copiloto habían sufrido heridas y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Los pasajeros, en tanto, permanecieron en la terminal y recibieron asistencia mientras se coordinaba un vuelo de reemplazo.

Flydubai confirmó que todos los pasajeros están a salvo

Desde Flydubai señalaron que la aeronave había sufrido “un incidente durante su ruta” y remarcaron que logró aterrizar de manera segura en Tabuk. La compañía confirmó además que todos los pasajeros se encuentran a salvo y que sus equipos trabajan junto con las autoridades para establecer qué ocurrió.

Por el momento, la investigación deberá determinar qué provocó la emergencia, qué sucedió dentro de la cabina y si efectivamente existió un intento deliberado de estrellar la aeronave, como sostuvieron los ministros israelíes.