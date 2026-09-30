Asignaciones familiares de ANSES: el nuevo límite que excluirá a todos estos beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó a través de la Resolución 283/2026 los nuevos parámetros para el cobro de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), correspondientes al período de octubre de 2026.
ANSES definió el esquema de pagos para el próximo mes. Quiénes tienen acceso a los refuerzos previsionales y quiénes quedan excluidos.
ASIGNACIONES familiares de ANSES: cuándo se cobra en agosto 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó a través de la Resolución 283/2026 los nuevos parámetros para el cobro de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), correspondientes al período de octubre de 2026.
La normativa establece que el límite individual de ingresos se ubica en $3.209.863. Este valor aplica para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios del sistema de asignaciones que mantengan hijos menores de 18 años o con discapacidad a su cargo.
El límite individual actúa como una condición excluyente para todo el grupo familiar al momento de liquidar la prestación:
Exclusión automática: si tan solo uno de los progenitores o integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $3.209.863, la totalidad de la familia queda excluida de la asignación, sin importar cuál sea el ingreso del otro integrante.
Evaluación del grupo: el beneficio requiere situarse por debajo del tope individual y cumplir al mismo tiempo con la escala de topes colectivos del grupo familiar.
Para mantener o dar de alta la liquidación mensual de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), los trabajadores deben registrar las siguientes condiciones:
Relación laboral: desempeñarse como trabajador en relación de dependencia, monotributista o titular de prestaciones alcanzadas por el régimen.
Hijos a cargo: contar con hijos menores de 18 años a cargo (sin límite de edad en caso de hijos con discapacidad).
Piso de ingresos: no superar el tope individual de $3.209.863 ni el tope del grupo familiar.
Datos acreditados: mantener actualizados los vínculos familiares y datos personales en la plataforma Mi ANSES.
CBU registrado: poseer un medio de pago válido e informado ante el organismo.
El refuerzo económico anunciado por el Gobierno de hasta $70.000 para el mes de octubre está destinado de forma exclusiva a jubilados, pensionados, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC). Los trabajadores registrados que perciben SUAF no están incluidos en el pago de este bono.