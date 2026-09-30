En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Asignaciones Familiares
Previsional

Asignaciones familiares de ANSES: el nuevo límite que excluirá a todos estos beneficiarios

ANSES definió el esquema de pagos para el próximo mes. Quiénes tienen acceso a los refuerzos previsionales y quiénes quedan excluidos.

ASIGNACIONES familiares de ANSES: cuándo se cobra en agosto 2026

ASIGNACIONES familiares de ANSES: cuándo se cobra en agosto 2026
Leé también Javier Milei confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre
Javier Milei confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre. Imagen ilustrativa hecha con IA.

La normativa establece que el límite individual de ingresos se ubica en $3.209.863. Este valor aplica para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios del sistema de asignaciones que mantengan hijos menores de 18 años o con discapacidad a su cargo.

¿Cómo funciona el tope de $3.209.863 por integrante del grupo familiar?

El límite individual actúa como una condición excluyente para todo el grupo familiar al momento de liquidar la prestación:

  • Exclusión automática: si tan solo uno de los progenitores o integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $3.209.863, la totalidad de la familia queda excluida de la asignación, sin importar cuál sea el ingreso del otro integrante.

  • Evaluación del grupo: el beneficio requiere situarse por debajo del tope individual y cumplir al mismo tiempo con la escala de topes colectivos del grupo familiar.

¿Cuáles son los requisitos obligatorios para cobrar la Asignación Familiar por Hijo?

Para mantener o dar de alta la liquidación mensual de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), los trabajadores deben registrar las siguientes condiciones:

  • Relación laboral: desempeñarse como trabajador en relación de dependencia, monotributista o titular de prestaciones alcanzadas por el régimen.

  • Hijos a cargo: contar con hijos menores de 18 años a cargo (sin límite de edad en caso de hijos con discapacidad).

  • Piso de ingresos: no superar el tope individual de $3.209.863 ni el tope del grupo familiar.

  • Datos acreditados: mantener actualizados los vínculos familiares y datos personales en la plataforma Mi ANSES.

  • CBU registrado: poseer un medio de pago válido e informado ante el organismo.

¿Los trabajadores con SUAF cobran el bono extraordinario de octubre?

El refuerzo económico anunciado por el Gobierno de hasta $70.000 para el mes de octubre está destinado de forma exclusiva a jubilados, pensionados, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC). Los trabajadores registrados que perciben SUAF no están incluidos en el pago de este bono.

En pocas palabras

  • Nuevos topes: ANSES actualizó los límites de ingresos para Asignaciones Familiares en octubre.
  • Exclusión por integrante: Superar $3.209.863 de ingreso individual excluye a toda la familia.
  • Requisitos SUAF: Se mantiene la necesidad de relación laboral, hijos a cargo y datos actualizados en Mi ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Asignaciones Familiares octubre
Notas relacionadas
PUAM de ANSES en octubre: confirman nuevo monto con aumento
AUH de ANSES en octubre: confirman las fechas de cobro más el aumento
ANSES y el Gobierno confirmaron el aumento

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar