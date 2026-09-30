Asignaciones familiares de ANSES: el nuevo límite que excluirá a todos estos beneficiarios

Relación laboral: desempeñarse como trabajador en relación de dependencia, monotributista o titular de prestaciones alcanzadas por el régimen.

Hijos a cargo: contar con hijos menores de 18 años a cargo (sin límite de edad en caso de hijos con discapacidad).

Piso de ingresos: no superar el tope individual de $3.209.863 ni el tope del grupo familiar.

Datos acreditados: mantener actualizados los vínculos familiares y datos personales en la plataforma Mi ANSES .

CBU registrado: poseer un medio de pago válido e informado ante el organismo.

¿Los trabajadores con SUAF cobran el bono extraordinario de octubre?

El refuerzo económico anunciado por el Gobierno de hasta $70.000 para el mes de octubre está destinado de forma exclusiva a jubilados, pensionados, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC). Los trabajadores registrados que perciben SUAF no están incluidos en el pago de este bono.