Importante actor reveló el infierno que vivió en el colegio y lanzó una frase demoledora

Y ocurrió muchos años después, cuando sus excompañeros organizaron un chat por los 20 años de egresados. Allí, una situación cotidiana terminó desencadenando una reacción que el propio actor describió como un verdadero descargo.

"Era mi cumpleaños, feliz cumpleaños. Yo decía: '¿Qué hipocresía?'. Dije de todo. Hice un testamento así", recordó.

En ese momento, Maiques decidió decir todo aquello que no había podido expresar cuando era adolescente: "Les dije: 'Pero hijos de remil p** que me hicieron m****, que me intentaron destruir'. No lo logré. Pero que me hicieron concha, me putearon de arriba a abajo desde que entré. Les dije de todo"*.

Después de aquel extenso mensaje, tomó una decisión contundente: abandonó el grupo de WhatsApp.

"No importa que haya sido 200 años después, lo dije y ahí me salí de ese chat. ¿Para qué quería estar yo en ese grupo de falsos hipócritas? A mí no me gusta la falsedad", explicó.

Durante la entrevista, además, Maiques cuestionó una frase que suele repetirse cuando alguien atraviesa una situación difícil. "Por momentos yo creí en esa frase de que lo que no te mata te fortalece y después dije: 'No, lo que no te mata también te deja cansado'", lanzó.

La frase generó una reflexión en el entrevistador, que destacó la contundencia de sus palabras. Maiques explicó entonces que, para él, atravesar situaciones de bullying implica un esfuerzo constante para protegerse y salir adelante.

"Porque tanto esfuerzo para salvarte, para defenderte, para protegerte, te deja un poco cansado, te deja la mecha más corta también y capaz sí te hace más fuerte", sostuvo.

Y cerró con una mirada abierta sobre las consecuencias que pueden dejar esas experiencias: "Sinceramente no lo sé. Yo creo que es un mix".