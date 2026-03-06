Milei y Pettovello ratificaron el cambio que da alivio a jubilados

Sin embargo, cada cadena agrega sus propias condiciones. En muchos casos, los descuentos incluyen límites de reintegro, exclusiones en determinados productos o restricciones de acumulación con otras promociones.

Esto significa que, aunque el porcentaje de descuento pueda parecer alto, el ahorro final depende del monto de la compra y de las reglas de cada promoción.

Además del beneficio general, durante marzo se repiten varias promociones vinculadas a entidades bancarias y billeteras digitales. Entre las más frecuentes se destacan:

Banco Nación: 5% de descuento pagando con MODO.

Banco Galicia: promociones que pueden llegar hasta el 25% de ahorro.

Banco Supervielle: 20% de descuento los martes en supermercados adheridos.

Cuenta DNI: reintegros del 5% en determinadas cadenas.

Estas promociones pueden sumarse al descuento base en algunos casos, aunque muchas veces los supermercados aclaran que no son acumulables.

Coto: beneficios especiales para jubilados y miembros del programa Comunidad Coto

Uno de los supermercados que mantiene promociones específicas para adultos mayores es Coto, que durante marzo ofrece un 15% de descuento para jubilados y pensionados.

Para acceder al beneficio, la cadena establece algunas condiciones claras:

Presentar el DNI en caja .

Realizar el pago en una sola cuota .

Hacer la compra de manera presencial, ya que el beneficio no aplica para ventas online.

Al mismo tiempo, el supermercado mantiene activas las campañas de Comunidad Coto, su programa de fidelización. En las bases y condiciones de una de las promociones vigentes se indica una fecha límite hasta el 20 de marzo de 2026.

Dentro de esas reglas también se especifica un detalle importante: los beneficios exclusivos para socios identificados con DNI no se pueden acumular con otras ofertas vigentes.

Este punto suele generar confusión entre los clientes, ya que cuando coinciden varias promociones el sistema aplica solo la que resulte más conveniente o la que esté habilitada según las condiciones.

Carrefour: descuento para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES

La cadena Carrefour también mantiene su programa de descuentos para adultos mayores a través de Mi Carrefour, la plataforma de beneficios que centraliza promociones y cupones.

Dentro de este sistema se ofrece un descuento del 10% de lunes a viernes para personas mayores de 60 años o beneficiarios de ANSES.

Este beneficio está sujeto a un límite mensual de reintegro. Según lo informado por la cadena, el tope alcanza los $35.000 por mes, lo que permite un ahorro considerable en compras de mayor volumen.

Otro punto a tener en cuenta es que Carrefour publica promociones distintas según el formato de tienda, lo que significa que los beneficios pueden variar entre:

Carrefour Hiper

Carrefour Market

Carrefour Express

Carrefour Maxi

Compras online

Por ese motivo, el descuento final puede cambiar dependiendo de dónde se realice la compra, incluso dentro de la misma cadena.

En algunas campañas específicas, además, Carrefour aclara que los descuentos para jubilados no se acumulan con otras promociones vigentes.

Jumbo, Disco y Vea: el esquema de beneficios de Cencosud

Las cadenas Jumbo, Disco y Vea, que forman parte del grupo Cencosud, también participan del programa de Beneficios ANSES.

En estos supermercados, el descuento general para jubilados suele ubicarse en el 10%, con mayor presencia durante los primeros días de la semana, especialmente entre lunes y jueves.

Dentro del mismo programa, el grupo suele lanzar promociones adicionales en categorías específicas, como productos de limpieza o artículos de perfumería. En estos casos, los descuentos pueden alcanzar hasta el 20%.

Pero el beneficio que más llama la atención es el llamado “Martes de Jubilados”, una campaña recurrente que aparece dentro de la sección “Descuentos del día”.

En esa promoción, el ahorro puede llegar al 25%, aunque con ciertas condiciones:

Tope mensual de $25.000 por cuenta .

Pago con tarjeta de débito vinculada a la jubilación .

Compras realizadas de forma presencial en la sucursal.

Para muchos clientes, esta promoción se convierte en uno de los días clave para realizar las compras del mes.

Supermercados Día: descuentos con tope por operación

En el caso de Día, el beneficio destinado a jubilados y pensionados se mantiene con un descuento del 10%, generalmente asociado al día lunes dentro del esquema de promociones relevadas para ANSES.

La particularidad de esta cadena está en el límite de reintegro: el tope es de $2.000 por operación.

Este detalle cambia el impacto del descuento según el monto de la compra. En tickets pequeños, el ahorro resulta proporcionalmente mayor, mientras que en compras grandes el beneficio se alcanza rápidamente.

Por ejemplo, si el cliente realiza una compra elevada, puede llegar al límite de reintegro antes de completar el descuento total anunciado.

A esto se suma otro beneficio para quienes cobran su jubilación a través del Banco Provincia. En esos casos, pueden acceder al reintegro adicional de Cuenta DNI, que ofrece un 5% de descuento en supermercados seleccionados.

Dentro de la lista de comercios adheridos, Día suele aparecer con frecuencia, lo que permite sumar un pequeño ahorro adicional.

Chango Más: descuentos todos los días con doble tope de reintegro

La cadena Chango Más también forma parte del esquema de descuentos para jubilados y pensionados asociados a ANSES.

En este caso, el beneficio base es del 10% y se aplica durante toda la semana, de lunes a domingo, lo que amplía las posibilidades de aprovechar la promoción.

Sin embargo, el sistema tiene una particularidad: existen dos topes de reintegro diferentes.

$1.000 por transacción

$15.000 de límite mensual

Esta doble restricción puede modificar considerablemente el ahorro real. Por ejemplo, en compras grandes el cliente alcanza rápidamente el tope por operación, lo que limita el descuento efectivo.

Además, los jubilados que cobran su haber a través de Banco Supervielle pueden sumar un beneficio extra.

La entidad financiera ofrece un 20% de descuento los martes en supermercados, una promoción que incluye a Chango Más, pero también se extiende a:

Jumbo

Disco

Vea

El pago puede realizarse con tarjeta de débito o mediante QR, dependiendo de las condiciones vigentes en cada campaña.

Qué tener en cuenta antes de aprovechar los descuentos

Aunque los descuentos pueden parecer similares entre cadenas, las condiciones particulares de cada promoción marcan una gran diferencia en el ahorro final.

Entre los factores más importantes que conviene revisar se encuentran:

El tope de reintegro , que limita el monto máximo de descuento.

Los días de vigencia , ya que muchas promociones se aplican solo en fechas específicas.

La forma de pago , generalmente con tarjeta de débito vinculada a la jubilación.

Las restricciones de acumulación, que pueden impedir combinar varias ofertas.

También es importante considerar que las promociones pueden modificarse dentro del mismo mes, ya que las cadenas suelen lanzar campañas temporales.

Un alivio para el bolsillo de los adultos mayores

En un contexto económico donde el precio de los alimentos sigue siendo uno de los principales gastos del hogar, los descuentos en supermercados se transforman en una herramienta clave para el presupuesto de los jubilados.

Si bien los porcentajes de ahorro pueden parecer moderados, cuando se utilizan de manera estratégica —eligiendo los días correctos y aprovechando los topes disponibles— el beneficio mensual puede ser significativo.

Por ese motivo, cada vez más jubilados organizan sus compras según el calendario de promociones, buscando maximizar los descuentos disponibles.