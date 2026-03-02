En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
Supermercados
Previsional

Descuentos ANSES para jubilados en supermercados: cuánto reintegran en marzo 2026

Los jubilados y pensionados ya pueden aprovechar beneficios especiales en más de 7.000 supermercados de todo el país. Enterate cuáles son las cadenas adheridas, cómo se aplican los descuentos y cuánto dinero se puede recuperar al pagar con la tarjeta de débito en marzo de 2026.

El nuevo beneficio para jubilados del Gobierno y ANSES que TODOS ESPERABAN en supermercados

Según la información del Ministerio de Capital Humano, las promociones para adultos mayores alcanzan a más de 7.000 establecimientos comerciales en todo el país y se activan pagando con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión.

Quiénes pueden acceder a los descuentos

Los beneficios están disponibles para todos los jubilados y pensionados, sin importar el monto del haber que perciban.

Para acceder, solo es necesario pagar en los comercios adheridos con la tarjeta de débito asociada al cobro de la prestación. El descuento o reintegro se aplica de manera automática, según la promoción vigente.

Supermercados adheridos y promociones vigentes en marzo

Más de 7.000 comercios forman parte del programa. Entre las principales cadenas se destacan:

Disco, Jumbo y Vea

  • 10% de descuento en todos los rubros (incluye carnes)

  • 20% en perfumería y limpieza

  • Sin tope

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA

  • 10% en todos los rubros

  • Sin tope

Carrefour

  • 10% en todos los rubros

  • Tope de $35.000

Día

  • 10% en todos los rubros

  • Tope de $2.000 por transacción (reintegro)

Chango Más

  • 10% en todos los rubros

  • Tope de $1.000 por transacción y $15.000 mensuales

Toledo

  • 20% en todos los rubros

  • Sin tope

Otros comercios adheridos

  • 10% en todos los rubros

  • Tope de $1.000 por transacción

Supermercados_comercio

Descuentos exclusivos por banco

Además de las promociones directas en supermercados, algunos bancos ofrecen beneficios adicionales:

Banco Nación

  • 5% de reintegro adicional usando BNA+ MODO

  • Tope semanal de $5.000

  • Tope mensual de $20.000

Aplica en Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Banco Galicia

  • Hasta 25% de ahorro

  • 3 cuotas sin interés

  • Tope mensual de $20.000 en supermercados

  • Tope de $12.000 en farmacias y ópticas

Banco Supervielle

  • 20% los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más

  • Tope $25.000 con débito

  • Tope $15.000 con QR

  • 50% en farmacias adheridas

  • 10% en combustibles

Banco Provincia de Buenos Aires

  • 5% con Cuenta DNI (QR o Clave DNI)

  • Tope $5.000 por semana y por persona

  • Beneficio acumulable con otras promociones

