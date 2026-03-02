Descuentos ANSES para jubilados en supermercados: cuánto reintegran en marzo 2026

Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya pueden acceder en marzo de 2026 a distintas promociones en supermercados. El nivel de ahorro dependerá del comercio y del tipo de producto que se compre.
Los jubilados y pensionados ya pueden aprovechar beneficios especiales en más de 7.000 supermercados de todo el país. Enterate cuáles son las cadenas adheridas, cómo se aplican los descuentos y cuánto dinero se puede recuperar al pagar con la tarjeta de débito en marzo de 2026.
El nuevo beneficio para jubilados del Gobierno y ANSES que TODOS ESPERABAN en supermercados
Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya pueden acceder en marzo de 2026 a distintas promociones en supermercados. El nivel de ahorro dependerá del comercio y del tipo de producto que se compre.
Según la información del Ministerio de Capital Humano, las promociones para adultos mayores alcanzan a más de 7.000 establecimientos comerciales en todo el país y se activan pagando con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión.
Los beneficios están disponibles para todos los jubilados y pensionados, sin importar el monto del haber que perciban.
Para acceder, solo es necesario pagar en los comercios adheridos con la tarjeta de débito asociada al cobro de la prestación. El descuento o reintegro se aplica de manera automática, según la promoción vigente.
Más de 7.000 comercios forman parte del programa. Entre las principales cadenas se destacan:
Disco, Jumbo y Vea
10% de descuento en todos los rubros (incluye carnes)
20% en perfumería y limpieza
Sin tope
Coto, La Anónima y Super CAS/FASA
10% en todos los rubros
Sin tope
Carrefour
10% en todos los rubros
Tope de $35.000
Día
10% en todos los rubros
Tope de $2.000 por transacción (reintegro)
Chango Más
10% en todos los rubros
Tope de $1.000 por transacción y $15.000 mensuales
Toledo
20% en todos los rubros
Sin tope
Otros comercios adheridos
10% en todos los rubros
Tope de $1.000 por transacción
Además de las promociones directas en supermercados, algunos bancos ofrecen beneficios adicionales:
Banco Nación
5% de reintegro adicional usando BNA+ MODO
Tope semanal de $5.000
Tope mensual de $20.000
Aplica en Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.
Banco Galicia
Hasta 25% de ahorro
3 cuotas sin interés
Tope mensual de $20.000 en supermercados
Tope de $12.000 en farmacias y ópticas
Banco Supervielle
20% los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más
Tope $25.000 con débito
Tope $15.000 con QR
50% en farmacias adheridas
10% en combustibles
Banco Provincia de Buenos Aires
5% con Cuenta DNI (QR o Clave DNI)
Tope $5.000 por semana y por persona
Beneficio acumulable con otras promociones