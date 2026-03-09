Descuento para jubilados ANSES: los supermercados donde se puede ahorrar en marzo
Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES pueden acceder a descuentos especiales en supermercados durante marzo. El beneficio se activa pagando con la tarjeta de débito del cobro y alcanza a miles de comercios en todo el país, con ahorros que varían según la cadena y la promoción vigente.
El nivel de ahorro depende del comercio, del medio de pago utilizado y del tipo de producto que se compre. En algunos casos, los beneficios pueden alcanzar hasta el 25% de descuento o reintegros adicionales, según el banco o la cadena de supermercados.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Capital Humano, las promociones para adultos mayores abarcan más de 7.000 establecimientos comerciales en todo el país.
Para acceder al beneficio, los jubilados y pensionados solo deben pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de su jubilación o pensión, ya que los descuentos o reintegros se aplican automáticamente en el momento de la compra o posteriormente en la cuenta bancaria.
Quiénes pueden acceder a los descuentos de ANSES
Los beneficios están disponibles para todos los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES, sin importar el monto del haber que perciban.
Para acceder a los descuentos es necesario cumplir con un requisito simple:
Pagar en comercios adheridos con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión.
El sistema aplica el descuento o reintegro de manera automática, siempre que la compra se realice en un comercio incluido dentro del programa.
Este esquema busca aliviar el gasto cotidiano de los adultos mayores, especialmente en productos de consumo básico como alimentos, artículos de limpieza y perfumería.
Supermercados con descuentos para jubilados en marzo
Actualmente, más de 7.000 comercios en todo el país participan del programa de beneficios para jubilados y pensionados.
Entre las principales cadenas de supermercados que ofrecen promociones se encuentran:
Disco, Jumbo y Vea
Estas cadenas ofrecen:
10% de descuento en todos los rubros, incluyendo carnes
20% de descuento en perfumería y productos de limpieza
Sin tope de reintegro
Esto significa que el descuento se aplica sin límite de monto en las compras realizadas con tarjeta de débito.
Coto, La Anónima y Super CAS/FASA
En estas cadenas, los jubilados pueden acceder a:
10% de descuento en todos los rubros
Sin tope de reintegro
La promoción se aplica automáticamente al pagar con la tarjeta de débito vinculada al cobro de la jubilación.
Carrefour
La cadena ofrece:
10% de descuento en todos los rubros
En este caso, el beneficio tiene un tope de reintegro de $35.000.
Supermercados Día
En esta cadena se aplica:
10% de descuento en todos los productos
El beneficio tiene un tope de $2.000 por transacción, que se acredita mediante reintegro.
Chango Más
Los descuentos vigentes son:
10% en todos los rubros
Con los siguientes límites:
Tope de $1.000 por transacción
Tope mensual de $15.000
Supermercados Toledo
Esta cadena ofrece uno de los beneficios más altos del programa:
20% de descuento en todos los rubros
Sin tope de reintegro
Otros comercios adheridos
Además de las cadenas más conocidas, miles de supermercados regionales y comercios de barrio participan del programa.
En la mayoría de estos casos, el beneficio consiste en:
10% de descuento en todos los rubros
Tope de $1.000 por transacción
Descuentos extra para jubilados según el banco
Además de las promociones que ofrecen los supermercados, algunos bancos suman beneficios adicionales para jubilados y pensionados que utilizan sus medios de pago.
Esto permite acumular descuentos y aumentar el nivel de ahorro en las compras.
Banco Nación
Los jubilados que utilizan la aplicación BNA+ con MODO pueden acceder a:
5% de reintegro adicional
Los límites del beneficio son:
Tope semanal: $5.000
Tope mensual: $20.000
Este reintegro aplica en supermercados como:
Carrefour
Coto
Josimar
Chango Más
La Anónima
Disco
Jumbo
Vea
Día
Banco Galicia
Este banco ofrece promociones que pueden llegar a:
Hasta 25% de ahorro
Además incluye:
3 cuotas sin interés
Los topes establecidos son:
$20.000 mensuales en supermercados
$12.000 en farmacias y ópticas
Banco Supervielle
Los clientes jubilados de esta entidad tienen beneficios especiales:
20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más
Los límites del beneficio son:
Tope de $25.000 pagando con débito
Tope de $15.000 pagando con QR
Además, el banco ofrece otras promociones:
50% de descuento en farmacias adheridas
10% en combustibles
Banco Provincia de Buenos Aires
Los jubilados que utilizan Cuenta DNI pueden acceder a:
5% de reintegro en compras realizadas con QR o Clave DNI
El beneficio tiene los siguientes límites:
Tope de $5.000 por semana y por persona
Además, este descuento se puede acumular con otras promociones de supermercados, lo que permite aumentar el ahorro final.
Cómo aprovechar los descuentos para jubilados
Para utilizar estos beneficios no es necesario realizar ningún trámite previo ni inscribirse en un programa especial.
Los jubilados y pensionados solo deben:
Comprar en un comercio adherido.
Pagar con la tarjeta de débito con la que cobran la jubilación.
Verificar si el descuento se aplica en el momento o mediante reintegro.
En algunos casos, utilizar aplicaciones bancarias como MODO o Cuenta DNI permite acceder a promociones adicionales.