Descuento para jubilados ANSES: los supermercados donde se puede ahorrar en marzo

Quiénes pueden acceder a los descuentos de ANSES

Los beneficios están disponibles para todos los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES, sin importar el monto del haber que perciban.

Para acceder a los descuentos es necesario cumplir con un requisito simple:

Pagar en comercios adheridos con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión.

El sistema aplica el descuento o reintegro de manera automática, siempre que la compra se realice en un comercio incluido dentro del programa.

Este esquema busca aliviar el gasto cotidiano de los adultos mayores, especialmente en productos de consumo básico como alimentos, artículos de limpieza y perfumería.

Supermercados con descuentos para jubilados en marzo

Actualmente, más de 7.000 comercios en todo el país participan del programa de beneficios para jubilados y pensionados.

Entre las principales cadenas de supermercados que ofrecen promociones se encuentran:

Disco, Jumbo y Vea

Estas cadenas ofrecen:

10% de descuento en todos los rubros , incluyendo carnes

20% de descuento en perfumería y productos de limpieza

Sin tope de reintegro

Esto significa que el descuento se aplica sin límite de monto en las compras realizadas con tarjeta de débito.

Supermercados_comercio

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA

En estas cadenas, los jubilados pueden acceder a:

10% de descuento en todos los rubros

Sin tope de reintegro

La promoción se aplica automáticamente al pagar con la tarjeta de débito vinculada al cobro de la jubilación.

Carrefour

La cadena ofrece:

10% de descuento en todos los rubros

En este caso, el beneficio tiene un tope de reintegro de $35.000.

Supermercados Día

En esta cadena se aplica:

10% de descuento en todos los productos

El beneficio tiene un tope de $2.000 por transacción, que se acredita mediante reintegro.

Chango Más

Los descuentos vigentes son:

10% en todos los rubros

Con los siguientes límites:

Tope de $1.000 por transacción

Tope mensual de $15.000

Supermercados Toledo

Esta cadena ofrece uno de los beneficios más altos del programa:

20% de descuento en todos los rubros

Sin tope de reintegro

Otros comercios adheridos

Además de las cadenas más conocidas, miles de supermercados regionales y comercios de barrio participan del programa.

En la mayoría de estos casos, el beneficio consiste en:

10% de descuento en todos los rubros

Tope de $1.000 por transacción

Descuentos extra para jubilados según el banco

Además de las promociones que ofrecen los supermercados, algunos bancos suman beneficios adicionales para jubilados y pensionados que utilizan sus medios de pago.

Esto permite acumular descuentos y aumentar el nivel de ahorro en las compras.

Banco Nación

Los jubilados que utilizan la aplicación BNA+ con MODO pueden acceder a:

5% de reintegro adicional

Los límites del beneficio son:

Tope semanal: $5.000

Tope mensual: $20.000

Este reintegro aplica en supermercados como:

Carrefour

Coto

Josimar

Chango Más

La Anónima

Disco

Jumbo

Vea

Día

Banco Galicia

Este banco ofrece promociones que pueden llegar a:

Hasta 25% de ahorro

Además incluye:

3 cuotas sin interés

Los topes establecidos son:

$20.000 mensuales en supermercados

$12.000 en farmacias y ópticas

Banco Supervielle

Los clientes jubilados de esta entidad tienen beneficios especiales:

20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más

Los límites del beneficio son:

Tope de $25.000 pagando con débito

Tope de $15.000 pagando con QR

Además, el banco ofrece otras promociones:

50% de descuento en farmacias adheridas

10% en combustibles

Banco Provincia de Buenos Aires

Los jubilados que utilizan Cuenta DNI pueden acceder a:

5% de reintegro en compras realizadas con QR o Clave DNI

El beneficio tiene los siguientes límites:

Tope de $5.000 por semana y por persona

Además, este descuento se puede acumular con otras promociones de supermercados, lo que permite aumentar el ahorro final.

Cómo aprovechar los descuentos para jubilados

Para utilizar estos beneficios no es necesario realizar ningún trámite previo ni inscribirse en un programa especial.

Los jubilados y pensionados solo deben:

Comprar en un comercio adherido.

Pagar con la tarjeta de débito con la que cobran la jubilación.

Verificar si el descuento se aplica en el momento o mediante reintegro.

En algunos casos, utilizar aplicaciones bancarias como MODO o Cuenta DNI permite acceder a promociones adicionales.