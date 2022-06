Una mujer dio a luz a orillas del mar y generó polémica en las redes sociales

“Se me metió esta idea en la cabeza: quería dar a luz en el océano y, como las condiciones eran las adecuadas ese día, eso fue lo que hice. Las olas tenían el mismo ritmo que las contracciones, ese flujo suave me hizo sentir muy bien”, expresó la mujer en diálogo con el medio Daily Mail.

Embed

Dicho clip tuvo más de 200 mil reproducciones y otros tantos miles de likes, pero a su vez se generó una gran división entre los internautas que vieron el video.

“¿Esto es sanitario? Hay muchas bacterias en el mar”, “Qué sorpresa para ese bebé, de un útero cálido hasta el océano frío”.

Tras las reacciones, Josy se defendió diciendo que "Bodhi nació bajo el sol del mediodía cuando hacía unos 35 grados, no nos preocupaba en absoluto que tuviera frío y no me preocupaban las infecciones transmitidas por el agua. Está perfectamente sana".

image.png

"Hice toda la investigación que necesitaba para asegurarme de que era seguro. El agua es una barrera médicamente probada”, concluyó.