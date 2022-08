Una nueva versión del horóscopo: ¿Qué color te corresponde según la fecha de nacimiento?

La "colorstrology" es la teoría que agrupa a la palabra "color" con la "astrología. Su creadora es Michele Bernhardt, astróloga y experta en numerología. Bernhardt ideó un complejo sistema en el que considera la posición de los planetas, la numerología y demás factores. El libro se llama "Colorstrology: What Your Birthday Color Says About You", que podría traducirse como "Colorstrología, qué dice el color de la fecha de cumpleaños sobre vos".