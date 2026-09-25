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Torta de zanahoria: la receta fácil, húmeda e irresistible para hacer en casa

Una receta casera que combina zanahoria rallada, canela y nuez moscada con una cremosa cobertura de queso, ideal para acompañar la merienda.

Torta de zanahoria casera con cobertura de queso

Torta de zanahoria casera con cobertura de queso, ideal para acompañar la merienda.

La torta de zanahoria es una receta casera, húmeda y aromática, ideal para acompañar la merienda. Se prepara con pocos ingredientes y lleva una cremosa cobertura de queso.

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Ingredientes para la torta de zanahoria

  • Huevos: 2
  • Azúcar mascabo: 200 g
  • Zanahoria rallada: 150 g
  • Aceite de girasol o maíz: 120 ml
  • Harina leudante: 160 g
  • Canela molida: 1/2 cdita.
  • Nuez moscada: c/n
  • Queso crema: 160 g
  • Manteca: 80 g
  • Azúcar impalpable: 80 g

Cómo hacer la torta de zanahoria paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube "Recetas Materas")

1. Batir los huevos y el azúcar: colocar los huevos junto con el azúcar mascabo en un recipiente y batir con batidor manual o eléctrico hasta que la preparación quede ligeramente espumosa.

2. Incorporar el aceite y la zanahoria: agregar el aceite de girasol o maíz e integrar bien. Luego, sumar la zanahoria rallada y mezclar hasta unificar.

3. Agregar la harina y las especias: tamizar la harina leudante sobre la preparación. Añadir la canela y la nuez moscada e integrar suavemente con tenedor, cuchara o espátula hasta obtener una masa homogénea.

4. Hornear: volcar la mezcla en un molde de 20 cm de diámetro, previamente enmantecado y enharinado si no es antiadherente. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 minutos.

5. Dejar enfriar: comprobar la cocción introduciendo un palillo en el centro. Si sale seco, retirar del horno y dejar entibiar o enfriar completamente antes de desmoldar.

Cómo hacer la cobertura de queso de la torta de zanahoria

Pisar la manteca blanda junto con el azúcar impalpable hasta lograr un cremado uniforme. Incorporar el queso crema y batir brevemente hasta integrar. Conservar en el refrigerador hasta el momento de decorar.

Cómo terminar la torta de zanahoria

Una vez fría, esparcir la cobertura de queso sobre la superficie y distribuirla de manera uniforme.

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