Manchas difíciles de sacar: el truco casero de un ingeniero químico para dejar la ropa como nueva

Las manchas de comida y de maquillaje pueden volverse más difíciles de sacar cuando permanecen durante horas sobre la ropa y terminan secándose.
El ingeniero químico Diego Fernández compartió una fórmula casera de dos ingredientes que ayuda a ablandar las manchas impregnadas en las fibras antes del lavado.
Las manchas de salsa pueden secarse sobre la ropa y volverse más difíciles de sacar sin un tratamiento previo.
Las manchas de comida y de maquillaje pueden volverse más difíciles de sacar cuando permanecen durante horas sobre la ropa y terminan secándose.
Ante esta problemática, el ingeniero químico Diego Fernández, del canal de YouTube Renovando con Ideas, compartió una fórmula en la que se coloca en un atomizador 50% de agua y 50% de glicerina, un líquido altamente higroscópico que retiene la humedad y ayuda a ablandar los residuos secos. La preparación debe aplicarse antes del lavado definitivo.
Para elaborar la preparación, se necesita un atomizador, agua y glicerina. La proporción indicada es de 50% de agua y 50% de glicerina.
Una vez preparado el atomizador, se debe rociar abundantemente sobre la mancha, hasta cubrirla por completo. El procedimiento es especialmente útil para restos secos de comida, salsas, sopas o maquillaje.
Luego, se recomienda dejar actuar el producto durante varias horas, preferentemente toda la noche. La glicerina ayuda a conservar la humedad y a ablandar los restos que quedaron adheridos a la tela.
Una vez cumplido el tiempo de reposo, la prenda se puede lavar de manera habitual, con agua y el detergente que se utiliza normalmente.
Cómo usar la glicerina para tratar manchas frescas
El spray también puede aplicarse poco después de que una prenda se ensucie. En este caso, ayuda a mantener húmeda la zona durante más tiempo hasta que sea posible realizar el lavado.
El procedimiento permite tratar tanto restos que ya se secaron como aquellos que todavía están húmedos pero no pueden lavarse de inmediato.