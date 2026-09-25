Manchas difíciles de sacar: el truco casero de un ingeniero químico para dejar la ropa como nueva

Luego, se recomienda dejar actuar el producto durante varias horas, preferentemente toda la noche. La glicerina ayuda a conservar la humedad y a ablandar los restos que quedaron adheridos a la tela.

Una vez cumplido el tiempo de reposo, la prenda se puede lavar de manera habitual, con agua y el detergente que se utiliza normalmente.

Cómo usar la glicerina para tratar manchas frescas

El spray también puede aplicarse poco después de que una prenda se ensucie. En este caso, ayuda a mantener húmeda la zona durante más tiempo hasta que sea posible realizar el lavado.

El procedimiento permite tratar tanto restos que ya se secaron como aquellos que todavía están húmedos pero no pueden lavarse de inmediato.