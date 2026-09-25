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Ricardo Darín brilla en Netflix con esta película argentina y es ideal para el fin de semana

Esta película argentina con Ricardo Darín volvió a quedar en el centro de la escena tras su llegada a Netflix y recuperó el interés de miles de espectadores.

Ricardo Darín brilla en Netflix con esta película argentina y es ideal para el fin de semana. (Foto: Archivo)

Ricardo Darín brilla en Netflix con esta película argentina y es ideal para el fin de semana. (Foto: Archivo)

"El secreto de sus ojos" volvió a encontrar un lugar destacado en Netflix entre las películas que despiertan interés. La película fue dirigida por Juan José Campanella y contó con un elenco encabezado por Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella.

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La producción argentina estrenada en 2009 regresó al catálogo de la plataforma y rápidamente volvió a llamar la atención de los espectadores. Su combinación de géneros hizo que, más de una década después de su estreno, la historia conserve buena parte de su capacidad para atrapar al público.

Su regreso al streaming permite que nuevas generaciones puedan descubrir una de las producciones argentinas más reconocidas de las últimas décadas. Para quienes ya la vieron, la incorporación al catálogo también representa la posibilidad de volver a una historia cuyo misterio se construyó alrededor de un crimen ocurrido muchos años antes.

De qué trata El secreto de sus ojos en Netflix

La trama comienza con Benjamín Esposito, interpretado por Ricardo Darín, un hombre que se retiró de su trabajo en un juzgado penal. Con más tiempo disponible, decidió comenzar a escribir un libro basado en una investigación que lo marcó profundamente.

El paso del tiempo no consiguió borrar las preguntas que habían quedado pendientes ni las consecuencias que aquella investigación tuvo para quienes participaron de ella. Mientras intenta reconstruir los hechos para convertirlos en una historia escrita, el protagonista vuelve a encontrarse con personas que fueron fundamentales durante la investigación.

Entre ellas apareció Ricardo Morales, interpretado por Pablo Rago, esposo de la víctima. Benjamín se comprometió a ayudarlo a encontrar al responsable del crimen. Ese objetivo llevó al protagonista a involucrarse nuevamente con un caso que había quedado grabado en su memoria.

La investigación también contó con la participación de Pablo Sandoval, interpretado por Guillermo Francella, uno de los personajes más recordados de la película, y de Irene Menéndez Hastings, interpretada por Soledad Villamil, quien fue la jefa de Benjamín.

Ricardo Darín, Soledad Villamil y un elenco que dejó su marca

El reparto fue otro de los grandes atractivos de la producción. Ricardo Darín interpretó a Benjamín Esposito, el protagonista que decidió reconstruir un caso que todavía lo perseguía.

Soledad Villamil asumió el papel de Irene Menéndez Hastings, su jefa y uno de los personajes fundamentales en la vida del protagonista.

A ellos se sumó Guillermo Francella como Pablo Sandoval. Su personaje aportó momentos de humor dentro de una historia predominantemente dramática y cargada de tensión.

El elenco también incluyó a Javier Godino, como Isidoro Gómez; Carla Quevedo, como Liliana Coloto; Pablo Rago, como Ricardo Morales; José Luis Gioia, como el inspector Báez; y Rudy Romano, como Ordóñez.

La combinación de estas actuaciones permitió construir una historia en la que cada personaje tuvo un papel concreto dentro de la investigación y en el desarrollo de los conflictos personales.

Una película argentina que encontró una nueva pantalla en Netflix

El regreso a Netflix permitió que la película vuelva a circular entre espectadores que quizá no tuvieron la oportunidad de verla cuando llegó a los cines.

Su estreno original fue en 2009, en un momento en el que las plataformas de streaming todavía no tenían el protagonismo que tienen actualmente. La experiencia de ver una producción argentina en una sala de cine era entonces muy diferente a encontrarla años después dentro de un catálogo digital.

La llegada a Netflix modificó esa situación. Ahora, El secreto de sus ojos puede ser descubierta por personas que no la habían visto y recuperada por quienes ya conocen la historia.

El interés por producciones argentinas de años anteriores también permite que películas que tuvieron una importante repercusión en su momento vuelvan a ocupar espacio en las conversaciones de los espectadores.

Mirá el tráiler de El secreto de sus ojos

En pocas palabras

  • Película argentina: "El secreto de sus ojos" con Ricardo Darín volvió a ser tendencia en Netflix.
  • Trama: Narra la historia de Benjamín Esposito al investigar un crimen y escribir un libro sobre ello.
  • Elenco destacado: La producción cuenta con actuaciones de Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella.
Resumen generado por Thinkindot AI
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