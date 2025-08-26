En vivo Radio La Red
Policiales
adolescente
Asesinato
Crimen abominable

"Me están...": el desesperado último llamado de una chica de 17 años antes de ser brutalmente asesinada

La manera en que asesinaron a una joven causó una ola de indignación. Llamó al 911 para pedir ayuda porque la estaban siguiendo. Pero la policía se demoró y para cuando llegó para ayudarla, ya había sido asesinada.

por Roberto Adrián Maidana |
Un osito de peluche y flores

Un osito de peluche y flores, la muestra de solidaridad por un terrible crimen. (Foto: Gentileza Daily Mail)

"Escríbeme cuando vuelvas a casa", el mensaje muy común en cualquier familia marca una historia que conmueve a la sociedad. Porque esa situación habitual, precedió un asesinato de una adolescente de 17 años. Estaba regresando a su casa y notó que alguien la seguía. Tenía que llegar a su casa para avisar que todo estaba bien. Pero no fue así. El camino terminó en una tragedia.

La joven de 21 años, asesinada tras un engaño preparado por el criminal. (foto: Gentileza G1)

Lo que más indignó a los vecinos y a toda la ciudad, es que ella hizo lo más aconsejable. Cuando tuvo miedo por sentirse asediada: llamó a la Policía. Pero entre el llamado de auxilio y la llegada de los uniformados, el tiempo fue el necesario que tuvo el atacante para asaltarla y terminar con su vida.

Lisa era su nombre. La siguió un hombre que esperaba que le concedieran asilo. Ella regresaba a su casa en bicicleta. Había estado en una fiesta durante toda la noche. Por eso el mensaje que le enviaron: que avisara cuando estaba a poco de llegar a su casa. Sin embargo, todo se interrumpió en un instante, sin que nadie pudiera ayudarla.

El hombre la atacó y la tiró de la bicicleta. La apuñaló hasta dejarla mortalmente herida. La abandonó en un pastizal. La Policía encontró el cuerpo en una cuneta, próxima a la senda de la bicicleta. La misma Policía a la que había pedido ayuda en el 911.

flores por la adolescente asesinada

Indignación por un pedido de auxilio no correspondido

El episodio desató la indignación en su barrio y en la ciudad de Ámsterdam. En la capital de los Países Bajos, se produjo este crimen que interpela a las fuerzas policiales. En especial, cuando la investigación posterior permitió detener a una persona como supuesto responsable del asesinato. Se trata de un hombre, que se encontraba en un centro para los solicitantes de asilo. Había sido arrestado por la violación de una mujer, a solo cinco kilómetros de donde Lisa fue encontrada brutalmente asesinada. Pero tenía una libertad provisoria hasta que se hiciera el juicio en su contra.

Las cámaras de seguridad en torno al momento del ataque, permitieron ubicar a tres posibles testigos de la situación previa. Aunque la mayor parte del camino tiene cámaras, el momento justo del ataque no está registrado.

“Lo que ocurrió entre la salida de la víctima de una fiesta y el hallazgo de su cuerpo aún no está claro”, sostiene la Policía. Lo que sí está es el pedido de ella al 911. Solicitaba ayuda porque un hombre la estaba siguiendo. También en bicicleta, como ella. Dio sus datos y la ubicación por donde circulaba comunicado. Pero la Policía llegó tarde. El hombre la abordó, la tiró de su rodado y luego, la apuñaló hasta matarla.

Indignados por la demora, los habitantes de Ámsterdam realizaron varias protestas. Incluso en el fútbol. En el partido del Ajax, el club más popular del país, los hinchas guardaron un minuto de silencio en memoria de la adolescente y portó pancartas con su nombre.

"La pérdida de Lisa es incomprensible para su familia y les ha causado un profundo dolor", declaró una organización de servicios para víctimas de la violencia contra la mujer.

policia investigando
La policía en la mira por el asesinato de Lisa. Pidió ayuda a tiempo al 911. Pero llegaron tarde y la encontraron muerta. (Foto: Gentileza Daily mail)

La policía en la mira por el asesinato de Lisa. Pidió ayuda a tiempo al 911. Pero llegaron tarde y la encontraron muerta. (Foto: Gentileza Daily mail)

Revictimizar a la víctima

La Policía tardó más de una hora en ubicar a Lisa. Logró localizarla a la adolescente utilizando su teléfono, pero la ayuda llegó demasiado tarde. Cuando el equipo policial la encontró, Lisa estaba muerta, en una zanja.

El incidente reavivó el debate sobre los efectos dañinos de culpabilizar a la víctima, no solo el mal accionar de la Policía. ¿Por qué no tomó un taxi con sus amigas? ¿Fue realmente inteligente montar en bici sola? ¿Por qué eligió vestirse así, entre todas las cosas? Todas preguntas absurdas contra la persona que resultó asesinada. Con solo 17 años.

ataque a la adolescente

Muchas de esas preguntas aparecieron reproducidas en los carteles de las protestas. Dirigidos especialmente contra los que creen que es la mujer la que, por volver tarde a la noche, sola y vestida de manera atractiva, "provocan" a ocasionales asaltantes sexuales o asesinos.

La policía de Ámsterdam está en el medio de los reproches. Por no haber actuado a tiempo. Lisa llamó pidiendo ayuda y no se la dieron a tiempo. No pudo avisar que estaba por llegar a su casa. El asesino tuvo el tiempo necesario para actuar.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
