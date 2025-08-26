Chocó Claudia Villafañe: su palabra y qué dice el parte policial

"Se desplazó personal por choque con heridos. Al arribo se confirmó que una camioneta conducida por Claudia Villafañe habría generado una maniobra indhebida (giro en U), colisionando levemente un auto particular. La parte damnificada se encuentra ilesa", se indicó en el parte policial.

"En relación con la imputada (Claudia Villafañe) presenta una leve lesión a la altura de la cabeza sin revestir gravedad concurriendo por medios propios a nosocomio cercano", precisó el escrito.

En tanto, la periodistsa leyó además el parte del Same donde dice "la paciente fue evaluada en el lugar y se niega al traslado por ambulancia o SAme aéreo y se retira por sus propios medios del incidente".

Luego, en charla con Marina Calabró, Claudia Villafañe confirmó el accidente y llevó tranquilidad sobre lo sucedido: "Sí, fue un choeque nada más, estoy bien", aclaró la madre de Dalma y Gianinna.

Claudia Villafañe anticipó el sexo del bebé de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Claudia Villafañe coincidió en un programa de televisión con Rocío Marengo y se la jugó al decir el sexo del bebé que espera la modelo en un divertido momento entre las dos fuera del aire que quedó registrado en un video que compartió en las redes el periodista Nicolás Peralta.

Claudia Villafañe y Rocío Marengo participaron del ciclo de entretenimientos de Telefe en equipos enfrentados y detrás de cámara se mostraron con la mejor.

"Vos que sos abuela, Clau, ¿qué creés que hay dentro de Rocío Marengo? ¿Una nena o un nene? ¿Qué sentís?", le preguntó Peralta a Claudia, quien no tardó en dar su pensamiento sobre el tema.

"Tenés buena energía, Clau", le dijo Rocío antes destacando la buena onda de la ganadora del reality gastronómico Masterchef Celebrity en 2021.

"Por supuesto, nena. Siento, siento que es... ¡una nena!", sentenció Villafañe tras acariciar la pancita de la modelo. Y Analía Franchín se metió en la conversación y dio su opinión contraria a la de Claudia: "Yo también soy abuela, tengo ocho nietos y ya te digo que es un varón. De acá a la China es un varón. Hasta acá tiene el pi.. ya", dijo la panelista con humor.