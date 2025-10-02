La estrategia judicial de la defensa de Morena Rial para lograr su salida inmediata de la cárcel

En su declaración en Puro Show (eltrece) el representante legal explicó que al agarrar el caso de la influencer, pidió un recurso a los efectos de que se "revoque" la decisión de la Justicia de sacarle la excarcelación por "incumplimiento" que venía "gozando" Rial. Así, agregó que el pedido para que se retome dicha excarcelación está en "pleno tratamiento".

"En primera instancia, según la fiscalía, había incumplido a ciertas reglas de conducta, como el tratamiento psicológico, el trabajo y dos inasistencias a firmar. Ella las había cumplido, pero hay una cuestión técnica de fondo. Tenía que justificar que tiene un medio lícito de vida, y lo tiene porque es influencer y cobra por sus publicaciones", explicó el letrado.

Además, remarcó el pedido de prisión domiciliaria: "Morena la está pasando muy mal y no tiene ningún privilegio, hablo a diario con ella. Estamos esperando la respuesta y, subsidiariamente, el arresto domiciliario".

Qué dijo el abogado de Morena Rial

El abogado de Morena Rial, Martín Leiro, contó que la joven pide constantemente por su hijo Amadeo, quien cumple años el 7 de octubre. La celebración estaría entre hacerlo con Rocío, su hermana, o, llamativamente, en el penal de Magdalena, donde permanece detenida.

"Ella no está bien. Como dijo el doctor Miguel Ángel Pierri, por el secreto profesional hay cosas que no puedo decir, pero ha vivido cosas los últimos días muy difíciles. No está bien y su hijo Amadeo es una contención", explicó acerca de su estado de ánimo y cómo el pequeño la ayuda a estar bien cotidianamente.

Fue en ese momento que el abogado expuso el dramático pedido que le hizo su defendida: "De cada diez palabras que dice, ocho tienen que ver con su hijo. Es más, lo primero que me dijo cuando hablamos es que en las visitas del domingo, por favor le llevara a su hijo".

Con este panorama, el entorno de Morena Rial se encuentra a la expectativa de lo que suceda en los próximos días. Entre la presión emocional por el cumpleaños de su hijo y las gestiones legales que buscan acelerar su salida de la cárcel de Magdalena, la situación de la joven continúa siendo tan delicada como incierta.