Viajó al exterior para arrojar las cenizas de su difunto esposo pero la aerolínea cometió un grosero error

Gordon, el ex marido de Jackson, murió meses atrás a los 78 años después de un trágico accidente. Desde entonces la mujer quería cumplirle su último deseo: que parte de sus cenizas estuvieran esparcidas en la zona del famoso parque de diversiones.

Jackson tenía la intención de enterrar esos recuerdos tan íntimos en un lugar especial que habían visitado tres veces juntos: el jardín del Caribbean Beach Resort en Walt Disney World en Orlando.

La viuda, también de 78 años, le dijo a North Wales Live: "A Gordon le encantó allí. Hablaría con los personajes. No era una peregrinación, pero quería enterrar allí algunas de sus cenizas y nuestros anillos de boda porque creo que eso le dará felicidad para siempre"

"Pero fue como si a Virgin Atlantic no le importara", dijo en referencia a la Aerolínea que cambió todos sus planes.

La mujer afirmó que Virgin Atlantic dejó accidentalmente su maleta con los anillos y las cenizas en el aeropuerto de Manchester, luego de que ella se embarcara en el avión el pasado 4 de octubre..

Al llegar al Aeropuerto de Orlando, la mujer se enteró de la triste novedad. Sin embargo, a pesar de que no tener la maleta, ella pensó qué le hubiera dicho su ex esposo y decidió continuar sola con el viaje intentando disfrutar: "Gordon habría dicho: 'Bien por ti'", le dijo medio galés.

Al llegar al complejo de Disney empezó la odisea de rastrear la valija.

Ella contó que logró hacerlo cuando un gerente de servicio de Disney en Orlando lo rastreó hasta el aeropuerto de Manchester, donde había estado todo el tiempo. Jackson tuvo que esperar hasta el 13 de octubre para regresar y reencontrarse con las cenizas y los anillos.

Para la viuda, toda la situación es angustiante: cree que era la última oportunidad para enterrar esas pocas cenizas y anillos. "Esto es así simplemente porque no podré regresar a Disney. No puedo pagar otro viaje y ya tengo 78 años".

Al menos, la mujer se quedó con un buen recuerdo: "No iba a quedarme en una habitación de hotel. Salí todos los días. Tenía que disfrutarlo. Fui en los barcos, a los teleféricos y a todos los lugares que amamos con Gordon. No fue una peregrinación. No fue triste".