Victor Hugo Morales llegó al Mundial de Qatar 2022 y se quejó por el calor

“Hay que confrontar el calor y el aire. O te morís de calor o te morís de frío”, señaló, y explicó: “Es un problema bastante serio para los que trabajamos con la voz. Lo iré solucionando de a poco”, agregó.

También habló de los precios de Qatar. “Los precios están ajustados al orden internacional, supongo que los restaurantes más caros duplican los valores, todavía no me animé, seguramente voy a ir”, afirmó.

Por último, destacó que Qatar es un país "deslumbrante". “Desde el aire tuve una visión de algo que parecía un país de maravillas, mucha luz, edificios altos, mucho color, evidencia de avenidas amplias. Al bajar me encontré con una ciudad americana, no Nueva York o Manhattan. Acá no está todo concentrado, pero hay edificios alucinantes, de una arquitectura futurista, este es un país nuevo, no debe haber habido nadie más afortunado que un arquitecto que trabajó en la construcción de Qatar, que es a partir de 1995”, expresó Víctor Hugo, aunque al final criticó la elección de este país para la Copa del Mundo.

“Creo que el Mundial no se tendría que haber hecho acá, es parte de la corrupción de la FIFA”, concluyó.