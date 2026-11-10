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La frase sobre Messi de una figura de Uruguay que llamó la atención en la previa del partido contra Argentina

El defensor uruguayo se refirió a la ausencia de Lionel Messi en el amistoso del viernes en La Bombonera y aseguró que la Celeste intentará aprovecharla.

Ronald Araújo habló de Messi y calentó la previa del clásico con Argentina: qué dijo

Ronald Araújo habló de Messi y calentó la previa del clásico con Argentina: qué dijo

La Selección argentina se prepara para enfrentar a Uruguay en un clásico rioplatense que tendrá un condimento especial: será el primer partido de la Albiceleste desde que Lionel Messi anunció su despedida del equipo nacional. En la previa del encuentro, Ronald Araújo se refirió a la ausencia del capitán y lanzó una frase contundente: "Al final perdió al mejor jugador del mundo y eso lo vamos a aprovechar".

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El defensor uruguayo, que compartió equipo con Messi en Barcelona, habló sobre el desafío que tendrá la Celeste el próximo viernes 13 de noviembre, cuando visite a la Argentina en La Bombonera. Aunque reconoció la importancia de la baja, también destacó la jerarquía del plantel que dirige Lionel Scaloni.

"Tiene grandes jugadores, tienen jóvenes con mucha calidad, son una gran potencia", sostuvo Araújo. Y agregó: "Todos los partidos contra Argentina son difíciles, pero vamos a demostrar nuestro fútbol y seguir creciendo como selección".

Federico Valverde recordó el último triunfo de Uruguay ante Argentina

Otro de los referentes del seleccionado uruguayo que habló en la previa fue Federico Valverde. El mediocampista del Real Madrid recordó la victoria por 2-0 que consiguió la Celeste en La Bombonera en noviembre de 2023, por las Eliminatorias Sudamericanas, y expresó su deseo de repetir aquella actuación.

"Se va a hablar seguro, que al final la última victoria que tuvimos contra Argentina fue ahí y creo que haciendo un gran partido", señaló.

Además, destacó el clima que se vivió aquella noche: "Había muy buena energía en el partido, en los compañeros. Creo que fue una noche inolvidable para todos nosotros y ojalá la podamos volver a repetir".

Valverde regresó a la convocatoria de Uruguay después de perderse la fecha FIFA de octubre por una lesión. Sin embargo, su presencia ante la Argentina todavía no está asegurada, ya que continúa con una molestia física.

La Selección argentina afrontará sus primeros amistosos sin Messi

El encuentro ante Uruguay marcará el comienzo de una nueva etapa para el equipo de Lionel Scaloni, luego de la despedida de Messi. Para los compromisos de noviembre, el entrenador convocó a 28 futbolistas.

La agenda de la Albiceleste también incluye un partido ante Costa Rica, previsto para el martes 17 de noviembre en Córdoba.

Entre las novedades de la lista se destaca el primer llamado de Aaron Anselmino, mientras que Gonzalo Montiel y Mariano Troilo regresaron a la convocatoria. La Argentina buscará comenzar este nuevo ciclo con un triunfo ante uno de sus clásicos rivales.

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