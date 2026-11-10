La frase sobre Messi de una figura de Uruguay que llamó la atención en la previa del partido contra Argentina

"Se va a hablar seguro, que al final la última victoria que tuvimos contra Argentina fue ahí y creo que haciendo un gran partido", señaló.

Además, destacó el clima que se vivió aquella noche: "Había muy buena energía en el partido, en los compañeros. Creo que fue una noche inolvidable para todos nosotros y ojalá la podamos volver a repetir".

Valverde regresó a la convocatoria de Uruguay después de perderse la fecha FIFA de octubre por una lesión. Sin embargo, su presencia ante la Argentina todavía no está asegurada, ya que continúa con una molestia física.

La Selección argentina afrontará sus primeros amistosos sin Messi

El encuentro ante Uruguay marcará el comienzo de una nueva etapa para el equipo de Lionel Scaloni, luego de la despedida de Messi. Para los compromisos de noviembre, el entrenador convocó a 28 futbolistas.

La agenda de la Albiceleste también incluye un partido ante Costa Rica, previsto para el martes 17 de noviembre en Córdoba.

Entre las novedades de la lista se destaca el primer llamado de Aaron Anselmino, mientras que Gonzalo Montiel y Mariano Troilo regresaron a la convocatoria. La Argentina buscará comenzar este nuevo ciclo con un triunfo ante uno de sus clásicos rivales.