A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
CONFLICTO

El firme reclamo de los abogados de Mauro Icardi tras el escándalo con Wanda Nara: "Pedimos..."

Francisco Oneto, abogado penalista de Mauro Icardi, compartió un comunicado donde remarcó su solicitud a la Fiscalía tras lo sucedido con Wanda Nara el pasado viernes.

10 nov 2026, 14:15
El firme reclamo de los abogados de Mauro Icardi tras el escándalo con Wanda Nara: Pedimos...

El firme reclamo de los abogados de Mauro Icardi tras el escándalo con Wanda Nara: "Pedimos..."

El firme reclamo de los abogados de Mauro Icardi tras el escándalo con Wanda Nara: Pedimos...

El firme reclamo de los abogados de Mauro Icardi tras el escándalo con Wanda Nara: "Pedimos..."

El escándalo del viernes entre Wanda Nara y Mauro Icardi en la demoninada casa de los sueños sigue dando que hablar y se van conociendos nuevos datos tras seguir el tema por vía legal.

Este martes, Francisco Oneto, abogado penalista del fubtolista, compartió un comunicado en las redes donde contó qué sucedió en Fiscalía ante la intención de su cliente de prestar declaración y que su versión de los hechos sea escuchada.

Leé también

Cómo fue el cara a cara entre Mauro Icardi y Martín Migueles durante el escándalo en la casa de los sueños

Cómo fue el cara a cara entre Mauro Icardi y Martín Migueles durante el escándalo en la casa de los sueños

"Los abogados de Mauro Icardi informamos que en el día de hoy nos presentamos en la Fiscalía interveniente para que Mauro Icardi preste declaración y de su versión de los hechos que se le atribuyen, tal como lo autoriza expresamente el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires", comenzó el texto que además lleva mencionadas a las otras abogadas de Icardi, Elba Marcovecchio y Lara Piro.

Y explicó qué sucedió ante ese pedido que solicitaron: “Lejos de recibir esa declaración, hasta el momento solo hemos obtenido evasivas. Nos resulta llamativo el trato desigual entre las partes. Durante todo el fin de semana, la Fiscalía estuvo disponible para la denunciante, recibió sus declaraciones y dispuso medidas con notable celeridad".

El firme pedido de los abogados de Mauro Icardi

En el comunicado que hizo público este lunes Francisco Oneto planteó que los formalismos terminan perjudicando a la defensa de Mauro Icardi.

"Hoy, en día y horario hábil, cuando quien quiere expresarse es el denunciado aparecen formalismos y demoras burocráticas que solo terminan afectando el derecho a la defensa. No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato”, aseguró en el escrito.

“La ley obgliga al Ministerio Público Fiscal a actuar con criterio objetivo, también a favor del imputado, y la igualdad entre las partes no es un favor: es una garantía”, remarca el escrito.

Y se puntualizó: “Desde el inicio de esta causa y hasta ahora, la investigación avanzó y se dictaron medidas que restringen severamente los derechos de Mauro Icardi sobre la base de una sola versión de los hechos. Cada día que pasa sin escuchar la otra versión es un día en que la causa se construye a una sola voz”.

Sobre el final, el letrado apuntó que en caso que el futbolista no pueda prestar testimonio, se evaluará implementar otra medida: “Si estas demoras persisten, recurriremos a todas las vías que la ley prevé para garantizar que Mauro Icardi sea escuchado”, concluyó.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mauro Icardi Wanda Nara

Lo más visto