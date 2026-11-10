El firme reclamo de los abogados de Mauro Icardi tras el escándalo con Wanda Nara: "Pedimos..."

El firme pedido de los abogados de Mauro Icardi

En el comunicado que hizo público este lunes Francisco Oneto planteó que los formalismos terminan perjudicando a la defensa de Mauro Icardi.

"Hoy, en día y horario hábil, cuando quien quiere expresarse es el denunciado aparecen formalismos y demoras burocráticas que solo terminan afectando el derecho a la defensa. No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato”, aseguró en el escrito.

“La ley obgliga al Ministerio Público Fiscal a actuar con criterio objetivo, también a favor del imputado, y la igualdad entre las partes no es un favor: es una garantía”, remarca el escrito.

Y se puntualizó: “Desde el inicio de esta causa y hasta ahora, la investigación avanzó y se dictaron medidas que restringen severamente los derechos de Mauro Icardi sobre la base de una sola versión de los hechos. Cada día que pasa sin escuchar la otra versión es un día en que la causa se construye a una sola voz”.

Sobre el final, el letrado apuntó que en caso que el futbolista no pueda prestar testimonio, se evaluará implementar otra medida: “Si estas demoras persisten, recurriremos a todas las vías que la ley prevé para garantizar que Mauro Icardi sea escuchado”, concluyó.