Viernes 13: por qué se considera un día de mala suerte y cuál es su verdadero origen

En la mitología nórdica, Loki, dios del engaño, se presentó como el invitado número 13 en un banquete en el Valhalla y provocó la muerte de Balder, dios de la luz y la bondad.

El viernes, por su parte, tiene una carga sombría en el cristianismo: según la tradición, Jesús fue crucificado un viernes (Viernes Santo), y otros relatos bíblicos asocian ese día con tentaciones y muertes violentas.

Aunque estos temores tienen raíces antiguas, la superstición específica del viernes 13 como una fecha particularmente infausta es relativamente moderna. Las primeras referencias documentadas claras aparecen en Francia en la década de 1830 (por ejemplo, en obras literarias de 1834 que mencionan explícitamente la mala suerte de “vendredis et le nombre treize”), y la creencia se consolidó en los siglos XIX y XX.

Viernes 13: la sangrienta persecución que reforzó el mito

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Un episodio histórico frecuentemente citado como posible origen es el viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó la detención masiva de los Caballeros Templarios. La orden, una poderosa entidad militar y financiera cristiana, había prestado grandes sumas al monarca, que acumulaba deudas considerables.

Con el aval del papa Clemente V, se acusó a los templarios de herejía, sodomía y otros delitos. Cientos fueron arrestados, torturados por la Inquisición y ejecutados (incluido el Gran Maestre Jacques de Molay en 1314). La orden se disolvió y sus bienes fueron confiscados.

Este episodio de traición y ruina repentina reforzó la asociación de la fecha con la desgracia en la cultura europea, especialmente anglosajona. Aun así, los historiadores coinciden en que no fue el origen directo de la superstición: no existe evidencia contemporánea de que en 1307 se considerara al viernes 13 como un día maldito en sí mismo. La conexión se popularizó siglos después, sobre todo en el siglo XX.

La creencia se difundió ampliamente en ese período gracias a la novela Friday, the Thirteenth (1907), que describe pánico financiero en Wall Street, y más tarde por la saga cinematográfica Friday the 13th (desde 1980).

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En cuanto al impacto económico, estimaciones del Stress Management Center and Phobia Institute indican que cada viernes 13 se pierden entre 700 y 900 millones de dólares en Estados Unidos debido a la reticencia de muchas personas a viajar, comprar bienes importantes o realizar transacciones.

Estos comportamientos responden a conductas de evitación, aunque no existen evidencias estadísticas de un aumento real de accidentes o siniestros en esas fechas; algunos estudios registran incluso una disminución, atribuida a una mayor precaución.

Como reflejo de esta superstición, en muchos edificios, hoteles, hospitales y aviones de Estados Unidos (y otros países anglosajones) se omite el piso 13 o la fila 13, pasando directamente del 12 al 14.

En Argentina y gran parte de Latinoamérica, en cambio, la superstición predominante es la del martes 13 (“En martes 13, ni te cases ni te embarques”), que deriva del origen romano del martes (Martis dies, día de Marte, dios de la guerra y el caos), combinado con el número 13.

El viernes 13, por su parte, quedó asociado principalmente con la crucifixión cristiana y el episodio de los Templarios, y su difusión en la región se explica en gran medida por la influencia cultural anglosajona y el cine de Hollywood.